Новый фильм Терренса Малика может так и не выйти в свет

Картина рассказывает о земной и загробной жизни Иисуса Христа

Терренс Малик уже шесть лет работает над своим масштабным библейским эпосом ПУТЬ ВЕТРА, рассказывающим о земной и загробной жизни Иисуса Христа. Однако, как сообщает The Telegraph, судьба проекта остается неопределенной – из-за перфекционизма режиссера картина может никогда не увидеть свет.

Съемки стартовали в июне 2019 года. По словам инсайдеров, Малик отснял более трех тысяч часов материала, но с тех пор фильм так и не покинул стадию постпродакшна. Роль Христа исполнил венгерский актер Геза Рериг (СЫН САУЛА), апостола Петра сыграл Маттиас Шонартс, а Сатану в нескольких обличьях – Марк Райлэнс. В актерском составе также задействованы Бен Кингсли, Джозеф Файнс, Джон Рис-Дэвис, Лейла Хатами, Эйдан Тернер, Матье Кассовиц, Франц Роговски и многие другие.

По данным издания, ПУТЬ ВЕТРА включает ряд неортодоксальных творческих решений Малика. Так, Иисус в фильме не совершает чудес, однако часто показан курящим каннабис, а у Сатаны в исполнении Райленса есть 28-минутный философский монолог.

В начале этого года режиссер признался, что фильм «даже близко не готов», а в октябре стало известно, что Шонартс все еще записывает закадровый текст. Кроме того, по информации The Film Stage, на предыдущих проектах Малик просил актеров пройти ускоренный курс монтажа, чтобы они могли самостоятельно собрать собственные сцены – не исключено, что подобный эксперимент повторился и на ПУТИ ВЕТРА.

Напомним, что последний фильм постановщика – драма ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ – вышла в прокат в 2019 году.

Фото: кадр со съемок фильма ПУТЬ ВЕТРА