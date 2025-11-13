top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Михаил Идов снимет шпионский триллер с Нуми Рапас и Майклом С. Холлом

Михаил Идов снимет шпионский триллер с Нуми Рапас и Майклом С. Холлом

Автор: Илья Кувшинов

13 ноября 2025

Действие фильма «Стратагема» будет разворачиваться в Альпах

Режиссер ЮМОРИСТА и ДЖЕТЛАГА Михаил Идов готовит новый проект – он займется постановкой шпионского триллера СТРАТАГЕМА (Stratagem). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие картины будет разворачиваться на элитном саммите по кибербезопасности в Альпах. По сюжету агент ЦРУ Стелла Тернер работает под прикрытием, чтобы соблазнить и завербовать технического гения Дэниела Сима, чей опыт поможет предотвратить разрушительную утечку секретов обороны США. Однако по мере развития опасной игры в кошки-мышки Стелла обнаруживает, что Дэниел далеко не пешка – он манипулятор со своими скрытыми мотивами.

Главные роли в проекте исполнят Нуми Рапас (ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА), Тео Ю (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, ЛЕТО) и Майкл С. Холл («Декстер»).

Сценарий СТРАТАГЕМЫ Михаил написал вместе со своей женой Лили Идовой. В прошлом они вместе работали над ЛЕТОМ Кирилла Серебренникова, ЮМОРИСТОМ и мини-сериалом «Германия 89».

Фото: кадр со съемок фильма ДЖЕТЛАГ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 года
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента
Подробнее
Официальная касса России: день единства с мамой
Подробнее
Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры
Подробнее
В Москве прошла презентация «Кинопоиска»
Подробнее
На фестивале экранизаций «Читка 4.0» прошел питчинг литературных прав
Подробнее