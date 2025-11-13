Михаил Идов снимет шпионский триллер с Нуми Рапас и Майклом С. Холлом

Действие фильма «Стратагема» будет разворачиваться в Альпах

Режиссер ЮМОРИСТА и ДЖЕТЛАГА Михаил Идов готовит новый проект – он займется постановкой шпионского триллера СТРАТАГЕМА (Stratagem). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Действие картины будет разворачиваться на элитном саммите по кибербезопасности в Альпах. По сюжету агент ЦРУ Стелла Тернер работает под прикрытием, чтобы соблазнить и завербовать технического гения Дэниела Сима, чей опыт поможет предотвратить разрушительную утечку секретов обороны США. Однако по мере развития опасной игры в кошки-мышки Стелла обнаруживает, что Дэниел далеко не пешка – он манипулятор со своими скрытыми мотивами.

Главные роли в проекте исполнят Нуми Рапас (ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА), Тео Ю (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ, ЛЕТО) и Майкл С. Холл («Декстер»).

Сценарий СТРАТАГЕМЫ Михаил написал вместе со своей женой Лили Идовой. В прошлом они вместе работали над ЛЕТОМ Кирилла Серебренникова, ЮМОРИСТОМ и мини-сериалом «Германия 89».

Фото: кадр со съемок фильма ДЖЕТЛАГ