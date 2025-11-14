Мишель Йео получит почетную награду Берлинале

Приз будет вручен на торжественной церемонии открытия форума, 12 февраля

Организаторы 76-го Берлинского кинофестиваля объявили о том, что актриса Мишель Йео станет обладательницей почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство.

«Берлин всегда занимал особо место в моем сердце. Это был один из первых фестивалей, который оценил мою работу с такой теплотой и щедростью. Вернуться сюда после стольких лет в знак признания моего пути в кинематографе – это действительно очень значимо», – заявила актриса.

Ожидается, что награда будет вручена на торжественной церемонии открытия форума, 12 февраля.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2