Мишель Йео получит почетную награду Берлинале
Автор: Илья Кувшинов
14 ноября 2025
Приз будет вручен на торжественной церемонии открытия форума, 12 февраля
Организаторы 76-го Берлинского кинофестиваля объявили о том, что актриса Мишель Йео станет обладательницей почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство.
«Берлин всегда занимал особо место в моем сердце. Это был один из первых фестивалей, который оценил мою работу с такой теплотой и щедростью. Вернуться сюда после стольких лет в знак признания моего пути в кинематографе – это действительно очень значимо», – заявила актриса.
Ожидается, что награда будет вручена на торжественной церемонии открытия форума, 12 февраля.
Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2
Самое читаемое
Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидироватьПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чартаПодробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-РикоПодробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 годуПодробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокатеПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 годаПодробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в ИндииПодробнее
Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИКПодробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммыПодробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователейПодробнее
Нижняя палата парламента Казахстана одобрила запрет пропаганды ЛГБТПодробнее
ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контентаПодробнее
«Догги» Славы Росса примет участие в программе фестиваля в СШАПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 ноябряПодробнее
Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоровПодробнее
В Москве прошла презентация «Кинопоиска»Подробнее
Касса России: «Горыныч» вырвался в лидерыПодробнее
Новости по теме
Берлинский кинофестиваль и EFM объявили даты проведения в 2026 годуПодробнее
Берлинский кинофестиваль объявил состав жюриПодробнее
Берлинский кинофестиваль запускает конкурсную секцию дебютовПодробнее
Европейский кинорынок сменил директораПодробнее
Берлинале-2023 огласил первых участников конкурсаПодробнее