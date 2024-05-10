Европейский кинорынок сменил директора

Им станет ветеран международных продаж Таня Майсснер

Директор Берлинского кинофестиваля Триша Таттл назначила ветерана международных продаж Таню Майсснер на должность директора Berlinale Pro*.

Эта должность включает в себя руководство Европейским кинорынком (EFM), а также развитие нового департамента, который курирует всю профессиональную деятельность смотра. Отмечается, что главы Berlinale Talents, World Cinema Fund и рынка копродукции Берлинале будут подчиняться ей напрямую.

Майсснер работает в киноиндустрии больше 25 лет и хорошо разбирается в особенностях продаж европейского независимого кино. Она приступит к своим обязанностям 13 мая и вместе с командой Берлинале примет участие в грядущем Каннском кинофестивале.

До этого должность директора EFM с осени 2020 года занимал Денис Рух.

Фото: официальный сайт фестиваля