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Берлинский кинофестиваль запускает конкурсную секцию дебютов

Автор: Илья Кувшинов

2 июля 2024

В ней смогут принять участие до 14 игровых полнометражных картин со всего мира

В рамках Берлинского кинофестиваля появится новая конкурсная программа – секция полнометражного игрового дебютного кино «Перспективы».

Организаторы отмечают, что она должна стать «заметной платформой для начинающих кинематографистов со всего мира».

В конкурсе смогут принять участие до 14 картин. Обладателя главной награды секции определит жюри из трех человек. Помимо самого приза, победители также получат премию в 50 тыс евро от Общества по защите прав в кино и на телевидении (GWFF) – деньги будут разделены между режиссером и продюсерами проекта.

Помимо этого, подчеркивается, что секция Encounters, которая появилась на Берлинале с 2020 года и была призвана поддержать новые голоса в кино, не будет продолжена.

75-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля 2025 года.

Фото: официальный сайт фестиваля

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