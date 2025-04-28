Берлинский кинофестиваль и EFM объявили даты проведения в 2026 году
Автор: БК
28 апреля 2025
Смотр в Берлине состоится уже в 76-й раз
Стали известны даты проведения 76-го Берлинского международного кинофестиваля. Смотр состоится с 12 по 22 февраля 2026 года.
Европейский кинорынок (EFM), в свою очередь, пройдет с 11 по 18 февраля 2026 года.
Напомним, что главный приз Берлинале в этом году получила норвежская драма МЕЧТЫ (Drømmer) Дага Йохана Хеугеруда. Завершение трилогии норвежского постановщика об исследовании человеческой сексуальности рассказывает о 17-летней девочке, которая влюбляется в школьную учительницу французского языка.
Фото: официальный сайт фестиваля
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