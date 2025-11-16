Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 ноября 2025 года

Сиквел «Лунтика», «Везунчики» с Киану Ривзом и многое другое

На минувшей неделе «Вольга» заявила дату выхода мультфильма ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. Продолжение истории о космическом пришельце выйдет в прокат 27 августа 2026 года.

«Атмосфера Кино» поставила на 29 апреля 2027 года военную драму ХАННА о русской женщине, спасшей немецкую девочку в СССР во время Великой Отечественной войны. Военная драма ЛИТВЯК сдвинулась с 19 февраля на 23 апреля. Ранее там стояла семейная лента ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА, которая переместилась на неделю позже, 30 апреля. Из графика временно выбыли два отечественных проекта – ИВАН КУПАЛА (2 июля) и МАНЮНЯ (9 июля).

«Каро Премьер» анонсировал два зарубежных проекта – комедию ВЕЗУНЧИКИ с Азизом Ансари, Сетом Рогеном и Киану Ривзом (15 января) и экшн УБЕЖИЩЕ с Джейсоном Стэйтемом (5 февраля). Спортивный боевик СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ временно покинул прокатную сетку – сиквел ленты 2016 года был запланирован к релизу на 12 февраля.

«Централ Партнершип» выпустит комедию УВОЛИТЬ ЖОРУ с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном на неделю раньше запланированного, 12 февраля.

В свою очередь, 12 февраля покинул проект кинокомпании «Наше кино» – приключенческая комедия ИВАН ЦАРЕВИЧ И ВОЛКОВА.

Четыре новинки заявила «Кинологистика» – АСТРАЛ. ДОМ №13 (11 декабря), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (1 января), ВЕРНИ МЕНЯ ИЗ МЁРТВЫХ (22 января) и ГРАНИЦА (5 марта). Хоррор УИДЖА. ШЕПОТЫ МЕРТВЫХ ушел с 11 декабря на 5 февраля, а мультфильм СУПЕР МЕДВЕЖОНОК – с 18 декабря на 12 марта. В прокатную сетку также вернулся комедийный хоррор ГРИНЧ. УЖАСАЮЩИЙ НОВЫЙ ГОД (8 января), главную роль в котором исполнила звезда франшизы УЖАСАЮЩИЙ Дэвид Ховард Торнтон.

Несколько проектов «Парадиза» обзавелись новыми датами. Триллер ВЫЖИВШИЙ и пародийная комедия ФЭКХЕМ-ХОЛЛ поменялись местами – теперь они выйдут 4 и 18 декабря соответственно. Историческая драма ЛЕКАРЬ 2 дебютирует на неделю позже запланированного, 12 февраля. Боевик NORMAL с Леной Хиди и Бобом Оденкерком переместился с 26 марта на 16 апреля. Компания также поставила фильм BENEATH на 29 января.

«Иноекино» выпустит 19 февраля приключенческую драму Дэвида Линча ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ в новой 4K-реставрации.

Ray of Sun Pictures заявила на 5 февраля драму РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ. Режиссером продолжения кыргызстанского хита вновь выступит Руслан Акун.

World Pictures убрал из графика релизов проект THE CURSED LAND, выход которого был намечен на 16 мая, и поставил фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ТАРО на 15 мая. Фэнтези СЕКРЕТНАЯ КОМАНДА САНТЫ ушло с 11 декабря на 15 января. Ранее там стояли сразу два проекта компании – УЛЫБКА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА и АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ, которые теперь дебютируют 12 февраля и 28 мая соответственно. На неделю позже, с 20 на 27 февраля, сдвинулся мексиканский хоррор DON'T FOLLOW ME, а психологический триллер ГУРУ – с 5 февраля на 5 марта.

«СБ Фильм» временно убрал из графика картины Я НАЧИНАЮ ВИДЕТЬ СВЕТ (20 ноября), НЕАПОЛЬ – НЬЮ-ЙОРК (27 ноября) и ОХОТНИКИ ЗА ДЕНЬГАМИ (11 декабря). Ожидается, что эти проекты теперь дебютируют зимой/весной 2026 года.

«КИНО.АРТ.ПРО» поставил на 22 января корейскую детективную драму БЕЗ ЛИЦА, а на 2 апреля – комедийный хоррор ВАМПИРЫ-ЗОМБИ... ИЗ КОСМОСА!.

HHG заявил на 26 февраля приключенческий боевик ОДНАЖДЫ В ГАЗЕ. Картина была удостоена приза за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» на минувшем Каннском кинофестивале.

Фото: кадр из фильма ВЕЗУНЧИКИ