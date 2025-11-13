«Франкенштейн» Гильермо дель Торо показал пятый лучший старт этого года на Netflix

За первые три дня картина набрала 29 млн просмотров по всему миру

Новая работа Гильермо дель Торо ворвалась в чарты Netflix – готическая драма ФРАНКЕНШТЕЙН с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди продемонстрировала пятый лучший старт 2025 года на платформе.

За первые три дня после онлайн-релиза переосмысление классического романа Мэри Шелли набрало 29 млн просмотров по всему миру. Стоит отметить, что это самые высокие показатели для совместных проектов режиссера и Netflix: ПИНОККИО дебютировал с 13,8 млн просмотров, а «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» – с 6,6 млн просмотров.

Напомним, что топ-3 чарта лучших стартов стриминга в 2025 году занимают боевик СНОВА В ДЕЛЕ с Кэмерон Диаз и Джейми Фоксом (46,8 млн), комедия СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР 2 с Адамом Сэндлером (46,7 млн) и экшн БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ 2 с Шарлиз Терон (37,5 млн).

Для Netflix ФРАНКЕНШТЕЙН также является потенциальным участником грядущей «оскаровской» гонки – по мнению многих аналитиков, картина может претендовать на попадание в главную категорию «Лучший фильм».

