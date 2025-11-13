top banner

Кинофестиваль «Зимний» представил жюри

Автор: БК

13 ноября 2025

Председателем станет режиссер Александр Велединский

Организаторы IV Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, представили состав жюри основного конкурса.

Председателем жюри станет режиссер Александр Велединский. Помочь определить победителей ему помогут режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене и киновед Иван Кудрявцев. 

«Мне действительно интересно увидеть, чем живет современное авторское кино. Посмотреть, какие темы сегодня волнуют режиссеров, какие визуальные решения они выбирают, как меняется язык кино. Авторское кино всегда идет вперед, прокладывает путь для всего кинопроцесса, и оценить этот срез времени – особая возможность», – отмечает Велединский.

Напомним, что программным директором фестиваля «Зимний» выступает Наталья Мокрицкая, а генеральным продюсером – Максим Королев.

