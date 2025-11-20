Звезды «Холодного сердца» получат по $60 млн за работу над двумя продолжениями

Инсайдеры уточняют, что речь не идет о единовременной выплате всей суммы

Продолжения ХОЛОДНОГО СЕРДЦА обойдутся Disney в солидную сумму: по сообщению TheWrap, студия выплатит Кристен Белл, Джошу Гэду и Идине Мензел более $60 млн каждому за озвучание персонажей в третьей и четвертой частях франшизы.

Этот гонорар – включающий авансы и бонусы по итогам проката – заметно превышает выплаты за ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2: инсайдеры утверждают, что тогда исполнители ролей Анны, Эльзы и снеговика Олафа получили около $15 млн каждый.

Издание уточняет, что речь не идет о единовременной выплате всей суммы. Актеры получат аванс в размере $20 млн каждый, а остальную часть – в течение нескольких лет. Представители Disney отказались от комментариев.

Напомним, что ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ остается одной из ключевых анимационных франшиз Disney: сиквел, вышедший в 2019 году, на протяжении пяти лет удерживал звание самого кассового анимационного фильма в истории с результатом $1,454 млрд.

Фото: кадр из фильма ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ