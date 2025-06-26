Игровой «Лило и Стич» получит продолжение

Сборы первой части в скором времени достигнут $1 млрд

Игровая адаптация ЛИЛО И СТИЧА обзаведется сиквелом – об этом официально сообщила The Walt Disney Studios.

Проект был анонсирован сегодня, 26 июня, в качестве отсылки к первоначальному имени Стича «Эксперимент 626».

На данный момент первая картина собрала в мировом прокате более $910 млн и в скором времени станет первым студийным «миллиардником» 2025 года.

Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ