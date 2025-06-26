Игровой «Лило и Стич» получит продолжение
Автор: Илья Кувшинов
26 июня 2025
Сборы первой части в скором времени достигнут $1 млрд
Игровая адаптация ЛИЛО И СТИЧА обзаведется сиквелом – об этом официально сообщила The Walt Disney Studios.
Проект был анонсирован сегодня, 26 июня, в качестве отсылки к первоначальному имени Стича «Эксперимент 626».
На данный момент первая картина собрала в мировом прокате более $910 млн и в скором времени станет первым студийным «миллиардником» 2025 года.
Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ
Самое читаемое
«Питер FM» получит продолжениеПодробнее
В Минкультуры прошел питчинг игровых недебютных фильмовПодробнее
Создатели «Актрис» и «Балета» готовят сериал о «Горбушке»Подробнее
Минкультуры отсудило 72 млн рублей у создателей «Вия»Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»Подробнее
Фестиваль «Лампа» представил программуПодробнее
Креативный директор RWV Film Аюр Базаров покидает компаниюПодробнее
Предварительная касса четверга: «Материалистка» стала лучшей новинкойПодробнее
Госдума приняла в первом чтении закон о прокатных удостоверениях для стриминговПодробнее
В Иваново стартовал VII фестиваль сериалов «Пилот»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 июня 2025 годаПодробнее
ВТБ продал свою долю в онлайн-кинотеатре «Иви»Подробнее
«НМГ Док» заключила сделку с «VK Видео» по релизу проектовПодробнее
В Минкультуры прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмовПодробнее
Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» продолжает лидироватьПодробнее
Фестиваль сериалов «Пилот»: церемония открытияПодробнее
Касса России: комедия «На деревню дедушке» вновь возглавила прокатПодробнее
В рамках ПМЭФ состоялся закрытый премьерный показ сериала «Государь»Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 июняПодробнее
Новости по теме
Шоураннер «Андора» назвал официальный бюджет сериалаПодробнее
Lucasfilm готовит новую трилогию по вселенной «Звездных войн»Подробнее
Сиквел «Моаны» поставил рекорд по предпродажам первого дня для мультфильма в 2024 годуПодробнее
Новые «Звездные войны» с Дейзи Ридли вновь лишились сценаристаПодробнее
Disney назовет преемника Боба Айгера в начале 2026 годаПодробнее