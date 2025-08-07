top banner
Disney перестанет публиковать ежеквартальные данные о количестве подписчиков своих стримингов

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2025

Медиаконгломерат считает, что эти показатели стали менее значимыми для оценки эффективности

The Walt Disney Company пошла по пути Netflix и объявила о том, что с первого квартала 2026 финансового года перестанет публиковать информацию о количестве подписчиков своих стримингов.

По словам генерального директора Боба Айгера и финансового директора Хью Джонстона, данные о числе подписчиков и показатель ARPU (средняя выручка с клиента) «стали менее значимыми для оценки эффективности» деятельности медиаконгломерата.

По данным на третий квартал 2025 года, число подписчиков стриминга Disney+ достигло 128 млн человек (+1,8 млн по сравнению с прошлым кварталом), а общее количество подписчиков Disney+ и Hulu выросло до 183 млн.

