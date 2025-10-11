top banner

Сигурни Уивер может вернуться во франшизу «Чужой»

Автор: Илья Кувшинов

11 октября 2025

Над сценарием новой картины работает Уолтер Хилл

Не исключено, что Элен Рипли предстоит еще одно сражение с ксеноморфами: Сигурни Уивер рассказала во время панели на Комик-Коне в Нью-Йорке, что уже встречалась с Disney насчет потенциального возвращения к культовой роли.

По словам актрисы, никаких конкретных договоренностей со студией пока нет, однако над сценарием картины работает Уолтер Хилл – продюсер и соавтор оригинального ЧУЖОГО.

«Уолтер Хилл – мой близкий друг, и он уже написал 50 страниц, повествующих о том, какой сейчас могла бы быть Рипли. И они потрясающие. Я не знаю, случится ли проект, но у меня уже была встреча со студией. За исключением неснятой картины Нила Бломкэмпа, я ни разу не чувствовала необходимости возвращаться к этой роли. Но то, что написал Уолтер, мне кажется очень жизненным. По сути, это история о людях, которые отвергают человека, пытавшегося помочь человечеству. В их глазах она представляет большую проблему», – заявила Уивер.

Напомним, что актриса сыграла в четырех фильмах франшизы – последним из них стал ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ Жан-Пьера Жене в 1997 году.

Фото: кадр из фильма ЧУЖОЙ

