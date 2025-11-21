Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года

В минувшем октябре на стриминги набежала очередная волна российских комедий с летним колоритом, причем не только семейных. Они подвинули с лидерских позиций хиты вроде НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ и НЕ ОДНА ДОМА 2, продолжив тем самым тренд на отечественное кино. На их фоне затерялись практически все зарубежные новинки, в чарты пробились в основном нишевые или проверенные прокатом хиты: анимация НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, турецкий ромком ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ и экшн БАЛЕРИНА.

Лидером по числу попаданий в рейтинги стала фэнтези-комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК. Фильм с Никитой Кологривым стартовал с четвертой строчки чартов Okko и KION. Зрители «Кинопоиска» отдали ему пятое место, пользователи «Иви» – девятое. Лидерами на этих площадках соответственно стали уже упомянутый мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ и драмеди с семьей Добронравовых СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА. Его же признала главным проектом месяца аудитория Okko. В онлайн-кинотеатре Premier новинке досталось третье место, там она не смогла потеснить более легкие по жанру «холдоверы» ПАРА НА ПАРУ и ТЕЩА.

Еще один комедийный проект, но уже с криминальным акцентом, ГЕЛЯ, оказался лидером на Start. Приключения героев Антона Васильева и Ильи Малакова смогли сместить с этой позиции Юрия Стоянова с его НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Высоко роуд-муви оценили и на платформе Okko – там у него второе место. А на «Кинопоиске» фильм «припарковался» на четвертой строчке.

Комедия о перевоспитании капризной девочки МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ вышла в конце сентября, и тогда была замечена лишь в чарте онлайн-кинотеатра Wink, где традиционно высок спрос на детское и семейное кино. В октябре на этой площадке фильм с Евой Смирновой поднялся в рейтинге с десятого места на второе, а вот на «Кинопоиске» и KION не смог прорваться в топ-5, заняв там шестое и восьмое места соответственно.

Другая комедия о перевоспитании, но уже взрослого человека, КОЛБАСА, привлекла внимание зрителей трех платформ: на «Иви» у нее четвертое место, на Okko – шестое, на Wink – седьмое.

Лидеры смотрения на Wink и KION наглядно демонстрируют предпочтения аудитории этих стримингов: семейный приключенческий проект ДЕТИ-ШПИОНЫ с Дмитрием Нагиевым стал лидером на площадке «Ростелекома» (и восьмым в Okko), а полнометражное продолжение эротического триллера ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ. ФИЛЬМ не сдает ведущих позиций в онлайн-кинотеатре от МТС. На «Иви» проект после премьеры в сентябре потерял три пункта, сместившись со второго места на пятое.

В сериальном сегменте аудитория стримингов продемонстрировала сплоченный интерес к новой комедии с Дмитрием Нагиевым «Санкционер». Проект можно было смотреть онлайн одновременно с премьерой на СТС. При этом на Okko и Wink у него пятое место, на «Иви» – шестое, на «Кинопоиске» – девятое.

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» в октябре отметился большим числом оригинальных премьер. В первую очередь сыграла ставка на драму с Александром Петровым «Камбэк». Она вышла 4 ноября, и уже за первые четыре дня показа ее посмотрело более 1 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Старт сериала по скорости привлечения аудитории оказался на уровне таких хитов, как «Король и Шут» и «Игры» – и, разумеется, возглавил октябрьский топ-10. С четвертой строчки начал работу второй сезон фэнтезийной комедии «Закрыть гештальт», с пятой – новый сезон фантастической «Кибердеревни».

В Okko лидерство за собой сохранили «Лихие», но если в сентябре проект оказался в топе на волне ожидания нового сезона, то в октябре ведущую позицию ему обеспечили, вероятно, уже свежие серии. На Start, второй платформе, ответственной за производство «Лихих», криминальная сага получила серебро от зрителей. Золото там досталось монументальному произведению Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Ярко выступил новый ситком «Няня Оксана»: у него первые места в рейтингах «Иви» и даже Premier, где ему удалось потеснить «олдскульную» Марию Аронову. А вот на Start старая школа выдержала натиск: «Олдскул» там на третьем месте, «Няня Оксана» – на четвертом.

Wink и KION, как и в случае с полнометражными релизами, четко разделили аудиторию. Подписчики Wink продолжили смотреть мелодраму «Москва слезам не верит. Все только начинается», подняв ее на вершину чарта, а на второе место поставив более комедийный проект «Тысяча «нет» и одно «да». На KION вышла в прямом смысле долгожданная новинка «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским – и возглавила рейтинг. Исторический шпионский триллер «Дорогой Вилли», снятый вместе с платформой Premier, начал работу с четвертого места. С большой вероятностью в ноябре ему удастся улучшить свое положение в чарте.

Фото: кадр из фильма СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК

21.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина