Прокатчик «Кристи» с Сидни Суини отказался раскрывать сборы картины

Ранее на старте фильм смог привлечь лишь $1,2 млн

Компания Black Bear, для которой спортивный байопик КРИСТИ стал первым дистрибьюторским релизом в США, решил не раскрывать цифры проекта за второй уикенд.

Журналист World of Reel Джордан Руми называет подобное решение минимизацией ущерба: нет данных о кассе – нет новостей. Напомним, что лента, посвященная бывшей боксерше Кристи Мартин, с Сидни Суини в главной роли вышла в североамериканский прокат 7 ноября и на старте смогла заработать всего лишь $1,2 млн.

Инсайдеры утверждают, что на второй неделе картина Дэвида Мишо (ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ, МАШИНА ВОЙНЫ) потеряла около 1200 экранов и демонстрировалась только в 800 кинотеатрах.

Стоит отметить, что рейтинг «свежести» КРИСТИ от критиков на Rotten Tomatoes на данный момент составляет 67%, от обычной публики – 96%. По опросам CinemaScore лента получила сдержанную оценку B+.

Фото: кадр из фильма КРИСТИ