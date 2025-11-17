top banner
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» уверенно забрала золото чарта

Автор: Георгий Романов

17 ноября 2025

Серебро оказалось у семейного проекта «Яга на нашу голову»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда с большим отрывом стал американский релиз ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Триквел приключенческой франшизы освоил порядка 530 млн рублей (950 тысяч зрителей), пройдя по верхней планке ожиданий индустрии. Больше в этом году на старте брала только комедия БАТЯ 2. ДЕД (546 млн рублей). 

Чуть меньше 95 млн рублей (250 тысяч зрителей) освоила в премьерный уикенд отечественная сказка ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG). Это позволило фильму Александра Войтинского занять вторую строчку чарта. 

Российская комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ (СР) оказалась на восьмом месте таблицы лучших релизов уикенда. Проект заработал около 19 млн рублей за четыре дня проката. 

Фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG) записал на свой счет примерно 16 млн рублей. Этот результат позволил релизу застолбить за собой девятое место в таблице. 

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

