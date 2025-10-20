top banner
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии

Автор: Никита Никитин

20 октября 2025

Новой главой департамента назначена Анна Ярина

Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ. В разговоре с БК он подтвердил, что решение принято по собственному желанию. Новой главой департамента с 20 октября назначена Анна Ярина, работавшая заместителем Давиденко. 

Дмитрий Давиденко возглавлял департамент кинематографии более трех лет, с июня 2022 года, с момента ухода с должности Светланы Максимченко. Давиденко учился на сценарно-киноведческом факультете ВГИКа в мастерской Ростислава Юренева. В 2001 году он окончил аспирантуру данного вуза. До прихода в министерство долгое время работал в индустрии: на киностудии «Красная стрела» Валерия Тодоровского, студии «Рекун» и телеканале «Россия». 

Анна Ярина окончила НИУ ВШЭ по магистерской программе «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» в 2021 году. В министерстве культуры она работает с 2025 года. 

