Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года

Триллер «Горничная» и множество перевыпусков

Среди главных обновлений недели в графике релизов – дата премьеры триллера ГОРНИЧНАЯ компании «Вольга». Лента увидит свет 8 января. Также дистрибьютор перенес релиз отечественного проекта КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА с 27 ноября на 26 марта. Определился с датой старта в российском прокате мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС – его премьера состоится 29 января.

Arna Media совместно с компанией КИНО.АРТ.ПРО заявили на 1 января новую работу Паоло Дженовезе БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ.

График релизов компании Capella Film пополнился целым перечнем проектов. Хоррор БЕЛДХЭМ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМЫ увидит свет 12 февраля, фэнтези ДЕТИ ЛЕСА 2 – 29 января. На 26 марта дистрибьютор заявил фильм ужасов ОНИ ПРИХОДЯТ НОЧЬЮ, а на 12 марта – семейную ленту ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». ДИКАЯ МИССИЯ.

Дистрибьютор «Русский Репортаж» заявил на 27 ноября аниме СТОМЕТРОВКА.

Компания Ray of Sun Pictures на 11 декабря назначила премьеру ленты ТРОПА ГНЕВА.

Компания «Экспонента Фильм» 5 февраля выпустит хоррор МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА. Еще один фильм прокатчика в этом жанре, IT WILL FIND YOU, теперь увидит свет не 29 января, а 19 февраля. Семейную комедию МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ «Экспонента» сдвинула с 4 февраля на 26 февраля, а мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ – с 22 января на 12 марта. Фэнтези МОМО теперь начнет работу в кинотеатрах не 26 февраля, а 29 января.

Пакет повторных релизов заявил новый игрок на российском кинопрокатном рынке, компания Vereteno. ГОЛОВА-ЛАСТИК появится на больших экранах 5 февраля, КОД: НЕИЗВЕСТЕН – уже 20 ноября, ПИАНИСТКА – еще раньше, 6 ноября. 13 ноября выйдет в повторный прокат ХЭППИ-ЭНД. ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ можно будет вновь увидеть 22 января, ШОССЕ В НИКУДА – 29 января, УСКОЛЬЗАЮЩУЮ КРАСОТУ – 12 февраля.

Еще одним перевыпуском, на этот раз КИНОПРОБЫ, 22 января порадует кинотеатры компания «Иноекино».

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ