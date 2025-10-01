top banner

Джеймс Мэнголд заключил соглашение с Paramount

Автор: Илья Кувшинов

1 октября 2025

Постановщик будет разрабатывать, снимать и продюсировать полнометражные картины для студии

Paramount Pictures подписала контракт с пятикратным номинантом на премию «Оскар» Джеймсом Мэнголдом (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ, ЛОГАН). Согласно условиям, постановщик будет разрабатывать, снимать и продюсировать полнометражные картины для студии.

Соглашение с режиссером было заключено вскоре после того, как новые руководители киноподразделения Дана Голдберг и Джош Гринштейн приобрели права на экшн-драму Мэнголда HIGH SIDE о грабителях на мотоциклах. Главную роль в проекте исполнит Тимоти Шаламе.

Напомним, что с момента прихода в компанию тандем не терял времени даром и заключил ряд громких соглашений. В их числе – четырехлетний эксклюзивный контракт с создателями «Очень странных дел» братьями Даффер, запуск полнометражной экранизации серии видеоигр Call of Duty и многое другое.

Фото: кадр со съемок фильма БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 сентября 2025 года
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
В Екатеринбурге стартовал кинофестиваль «Одна шестая»
Подробнее
Международный кинорынок Eurasian Film Market объявил программу
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Берлинская жара»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Август» уступает ленте «В списках не значился»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 сентября
Подробнее

Новости по теме

Paramount заключил сделку по мировому прокату фильмов Legendary
Подробнее
Paramount экранизирует игру Call of Duty
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Paramount может заняться мировым прокатом фильмов Legendary
Подробнее
Новое руководство Paramount анонсировало возвращение к знакомым франшизам
Подробнее