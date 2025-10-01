Джеймс Мэнголд заключил соглашение с Paramount

Постановщик будет разрабатывать, снимать и продюсировать полнометражные картины для студии

Paramount Pictures подписала контракт с пятикратным номинантом на премию «Оскар» Джеймсом Мэнголдом (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ, ЛОГАН). Согласно условиям, постановщик будет разрабатывать, снимать и продюсировать полнометражные картины для студии.

Соглашение с режиссером было заключено вскоре после того, как новые руководители киноподразделения Дана Голдберг и Джош Гринштейн приобрели права на экшн-драму Мэнголда HIGH SIDE о грабителях на мотоциклах. Главную роль в проекте исполнит Тимоти Шаламе.

Напомним, что с момента прихода в компанию тандем не терял времени даром и заключил ряд громких соглашений. В их числе – четырехлетний эксклюзивный контракт с создателями «Очень странных дел» братьями Даффер, запуск полнометражной экранизации серии видеоигр Call of Duty и многое другое.

Фото: кадр со съемок фильма БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ