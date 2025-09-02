Paramount экранизирует игру Call of Duty
Автор: Илья Кувшинов
2 сентября 2025
Стоимость сделки не разглашается
Новое руководство Paramount продолжает заключать новые сделки – на этот раз компания под управлением Дэвида Эллисона подписала соглашение с Activision насчет полнометражной адаптации игры Call of Duty.
По информации Variety, в текущие договоренности входит создание только одной высокобюджетной картины, однако стороны не исключают развития франшизы как на больших, так и на малых экранах. Стоимость сделки не разглашается.
Call of Duty остается одной из самых популярных серий видеоигр по всему миру – в прошлом году компания Activision сообщила, что общие продажи всех частей франшизы превысили 500 млн копий.
Фото: кадр из игры Call of Duty: Modern Warfare II
