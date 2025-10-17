top banner
Apple и Формула-1 заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США

Автор: БК

17 октября 2025

Согласно источникам, сумма сделки достигает $750 млн

По данным Variety, эксклюзивный контракт обошелся технологическому гиганту в $750 млн. Согласно договору, Apple получает права на пять лет на трансляцию гонок на территории США. Компания обещает придать показам Формулы-1 «новый зрительский опыт – более динамичный и улучшенный». Variety указывает, что, вероятно, платежи будут проходить на ежегодной основе (по $150 млн в год). Сделка вступит в силу в 2026 году. До этого момента права остаются у ESPN. Стоимость старого контракта составляла $90 млн в год. 

Для Apple это не первая крупная сделка в спортивном сегменте. Ранее компания оформила договоренности с Главной лигой бейсбола и Major League Soccer, высшим североамериканским футбольным дивизионом. Ступенькой к нынешней новости стал и очевидный успех фильма F1 с Брэдом Питтом в главной роли, касса которого по всему миру достигла $629 млн: картина также создавалась Apple в партнерстве с Формулой-1.

 

Фото: кадр из фильма F1

