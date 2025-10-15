Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лермонтов»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму ЛЕРМОНТОВ (VLG/К24), сатирический триллер ЭДДИНГТОН (AMDT/CPF) и хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG).
Судя по всему, новая работа Бакура Бакурадзе готовится стать событием в сегменте арт-мейнстрима. Лента о последнем дне жизни Лермонтова предварительно освоила 1,596 млн рублей. Тем самым новинка превзошла большинство аналогов, включая проекты ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КОНЧИТСЯ ЛЕТО (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 17 млн), АМАНАТ (424,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и СНЕГИРЬ (347,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЛЕРМОНТОВ
|1,596
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|1,544
|КОНЧИТСЯ ЛЕТО
|1,236
|АМАНАТ
|0,425
|СНЕГИРЬ
|0,348
Триллер ЭДДИНГТОН предварительно собрал 643,3 тысячи рублей. Новинка немного не дотянулась до предыдущей картины Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,5 млн), где также главную роль играл Хоакин Феникс, но превзошла другой проект студии A24 СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (339,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВСЕ СТРАХИ БО
|694,8
|ЭДДИНГТОН
|643,3
|СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА
|339,6
Фильм ужасов ГЛАЗАМИ ПСА отметился предварительным результатом в 464,7 тысячи рублей. Лента уступила другому фильму ужасов с необычным концептом ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), повторила показатели хоррора от компании «Вольга» ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн) и значительно опередила ленты НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (88,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,3 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРИСУТСТВИЕ
|552,3
|ГЛАЗАМИ ПСА
|464,7
|ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ
|463,6
|НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ
|110,2
|ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ
|101,2
Фото: кадр из фильма ЛЕРМОНТОВ
15.10.2025 Автор: Никита Никитин