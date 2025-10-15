Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Лермонтов»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драму ЛЕРМОНТОВ (VLG/К24), сатирический триллер ЭДДИНГТОН (AMDT/CPF) и хоррор ГЛАЗАМИ ПСА (VLG).

Судя по всему, новая работа Бакура Бакурадзе готовится стать событием в сегменте арт-мейнстрима. Лента о последнем дне жизни Лермонтова предварительно освоила 1,596 млн рублей. Тем самым новинка превзошла большинство аналогов, включая проекты ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КОНЧИТСЯ ЛЕТО (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 17 млн), АМАНАТ (424,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,3 млн) и СНЕГИРЬ (347,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЛЕРМОНТОВ 1,596 ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 1,544 КОНЧИТСЯ ЛЕТО 1,236 АМАНАТ 0,425 СНЕГИРЬ 0,348

Триллер ЭДДИНГТОН предварительно собрал 643,3 тысячи рублей. Новинка немного не дотянулась до предыдущей картины Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,5 млн), где также главную роль играл Хоакин Феникс, но превзошла другой проект студии A24 СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (339,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ВСЕ СТРАХИ БО 694,8 ЭДДИНГТОН 643,3 СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА 339,6

Фильм ужасов ГЛАЗАМИ ПСА отметился предварительным результатом в 464,7 тысячи рублей. Лента уступила другому фильму ужасов с необычным концептом ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), повторила показатели хоррора от компании «Вольга» ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн) и значительно опередила ленты НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (88,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,3 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПРИСУТСТВИЕ 552,3 ГЛАЗАМИ ПСА 464,7 ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ 463,6 НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ 110,2 ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ 101,2

Фото: кадр из фильма ЛЕРМОНТОВ

15.10.2025 Автор: Никита Никитин