Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть

На 2026-й уже раскуплено примерно 60% ТВ-инвентаря

Национальный рекламный альянс объявил о повышении базовых цен на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2026 году, сообщают «Ведомости». Вилка роста цен в зависимости от телеканала составила 13–39% относительно базовой схемы расчета стоимости в 2025 году. Согласно оценке представителя рекламного агентства, в среднем реклама на федеральных каналах в следующем году подорожает на 28%.

Наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у популярных развлекательных каналов ТНТ (входит в «Газпром-Медиа») и СТС (принадлежит Национальной Медиа Группе), которые традиционно пользуются наиболее высоким спросом у рекламодателей. На ТНТ расценки повысятся на 39%, на СТС – на 37%. Следом на за ними идет спортивный канал «Матч ТВ» (ГПМ): рост стоимости размещения рекламы на нем составит 36%. У вещателей «Пятница!» и 2x2 (оба – ГПМ) расценки увеличатся на 33%, у РЕН ТВ – на 32%, а у Первого канала, ТВ-3 (ГПМ) и МУЗ-ТВ («Медиа 1») – на 30%. Умеренное повышение расценок на рекламные интеграции наблюдается на каналах «Мир» и ТВЦ (13%), православном «Спасе» (14%) и у детского вещателя «Карусель» (ВГТРК, на 15%).

По данным собеседников «Ведомостей», повышение базовых цен на телерекламу в 2026-м связано со стабильным спросом на размещения со стороны крупных рекламодателей. Многие из них уже заключили долгосрочные и ранние сделки на следующий год, до появления базовой схемы расчета цен. В результате на 2026-й раскуплено примерно 60% ТВ-инвентаря. Похожую оценку его распроданности на 2025-й – 50–60% – давали в крупных рекламных агентствах год назад, в день выхода новой схемы расчета стоимости размещений. Согласно экспертной оценке, в текущей экономической ситуации остаются сомнения, действительно ли рекламодатели заполнят заявленный в рамках ранних сделок объем инвентаря на 2026 год в реальности.

В последние четыре года НРА регулярно повышал базовые цены на телерекламу. Необходимость этого со стороны НРА вызвана и продолжающимся удорожанием стоимости производства профессионального видеоконтента для телеканалов, в частности, сериалов. Установленные НРА базовые цены распространяются на новые сделки, заключенные уже после выхода актуализированной схемы расчета стоимости телерекламы, и на заявление дополнительных бюджетов в рамках уже заключенных сделок. В то же время на конечную стоимость телерекламы для компаний влияют и индивидуальные скидки, которые может устанавливать альянс.

Национальный рекламный альянс был учрежден в 2016 году, он контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ. На паритетной основе им владеют крупнейшие российские медиахолдинги – ВГТРК, «Газпром-Медиа» и Национальная Медиа Группа, а также Первый канал: каждому из них принадлежит по 25% компании.

Фото: Freepik