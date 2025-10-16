top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов

Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов

Автор: Илья Кувшинов

16 октября 2025

Главной новой независимой студии Arena SNK Studios станет бывший сопрезидент Lionsgate Эрик Фейг

Бывший сопрезидент Lionsgate и продюсер Эрик Фейг запустил новый бизнес – независимую студию Arena SNK Studios, которая будет заниматься широким диапазоном проектов: от полнометражных блокбастеров до игровых и анимационных сериалов.

Основное финансирование компании на сумму $1 млрд обеспечивают фонд MiSK Group, контролируемый наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, а также управляемые королевством японская игровая компания SNK и медиаконгломерат MBC Group.

Инсайдеры отмечают, что данная сумма – это лишь первый транш, направленный на найм персонала, приобретение сценариев и, в конечном итоге, запуск производства дебютных проектов. «Принц и его окружение заинтересованы в аниме и современных боевиках как в следующем источнике для высококачественных франшиз. Представьте это себе, как Marvel и франшизу о Джеймсе Бонде», – заявил TheWrap один студийный босс, знакомый с деталями сделки.

Ожидается, что Arena SNK Studios возьмет на себя все риски, связанные с разработкой проектов, и вложит капитал в софинансирование производства, как это в прошлом делали Legendary и Skydance. 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории
Подробнее
Сигурни Уивер может вернуться во франшизу «Чужой»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Главы киноподразделения Warner Bros. продлили свои контракты
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» открыл прием заявок
Подробнее
Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день четвертый
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 октября 2025 года
Подробнее
Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение
Подробнее
ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
Warner Bros. Discovery отклонил первоначальное предложение Paramount о покупке
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Август» возглавил чарт в третий раз
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Хроники русской революции»
Подробнее
Летнее время: скудные итоги
Подробнее
Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах
Подробнее

Новости по теме

AMC откроет 40 кинотеатров в Саудовской Аравии
Подробнее
В Саудовской Аравии прошел первый за 35 лет киносеанс
Подробнее