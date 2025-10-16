Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов

Главной новой независимой студии Arena SNK Studios станет бывший сопрезидент Lionsgate Эрик Фейг

Бывший сопрезидент Lionsgate и продюсер Эрик Фейг запустил новый бизнес – независимую студию Arena SNK Studios, которая будет заниматься широким диапазоном проектов: от полнометражных блокбастеров до игровых и анимационных сериалов.

Основное финансирование компании на сумму $1 млрд обеспечивают фонд MiSK Group, контролируемый наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, а также управляемые королевством японская игровая компания SNK и медиаконгломерат MBC Group.

Инсайдеры отмечают, что данная сумма – это лишь первый транш, направленный на найм персонала, приобретение сценариев и, в конечном итоге, запуск производства дебютных проектов. «Принц и его окружение заинтересованы в аниме и современных боевиках как в следующем источнике для высококачественных франшиз. Представьте это себе, как Marvel и франшизу о Джеймсе Бонде», – заявил TheWrap один студийный босс, знакомый с деталями сделки.

Ожидается, что Arena SNK Studios возьмет на себя все риски, связанные с разработкой проектов, и вложит капитал в софинансирование производства, как это в прошлом делали Legendary и Skydance.