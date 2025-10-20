V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения

Также смотр открывает прием заявок

V фестиваль премьерного контента стриминговых платформ ORIGINAL+ определился с датами проведения в следующем году. Мероприятие пройдет с 18 по 20 марта 2026 года в Москве. Площадка проведения будет объявлена дополнительно.

Прием заявок на участие продлится до 20 февраля 2026 года включительно. Отобранные проекты будут объявлены в начале марта 2026 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 20 марта 2026 года.

Перед фестивальными показами состоятся нанопрезентации российских стриминговых платформ, где их ведущие сотрудники коротко представят проекты ближайшего года. А в перерывах между показами пройдут дискуссии и круглые столы с участием актеров, режиссеров, продюсеров и других представителей съемочных групп конкурсантов.

В 2025 году на фестивале впервые был проведен отдельный конкурс «Номинация Инновация», посвященный новым высокотехнологичным инструментам создания визуального контента. Наградами и специальными дипломами были отмечены сериалы «Плевако» (с помощью технологии захвата движения были созданы сцены судов) и «Мирный атом» (технология позволила реализовать сцену здания Совета безопасности ООН вместе с заседателями); фильм ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (более 70% картины были сняты с помощью этой технологии в стилистике знаменитых мировых художников); мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ (за использование технологии захвата движения в анимации), фильм КРАСНЫЙ ШЕЛК (за использование инновационных технологий в звуке) и другие проекты.

Уже в третий раз на фестивале будет проводиться номинация «Оригинальное шоу». В разные годы наградами были отмечены первое в России шоу, где учат писателей, «Новое слово» (VK), ток-шоу для подростков «ЛПШКИ» («VK Видео»), шоу «ОК на связи!» (ОК), шоу «Свидание с прицепом» (Rutube) и другие проекты.

Призы будут вручены в номинациях «Оригинальный сериал», «Самый ожидаемый проект», «Оригинальное режиссерское видение», «Оригинальный актер», «Оригинальная актриса», «Оригинальная музыка», «Оригинальный сценарий», «Оригинальный эксперимент с контентом», «Оригинальная коллаборация», «Оригинальное шоу». В числе специальных наград – приз «РГ Медиа» и приз жюри СМИ.

Фестиваль ORIGINAL+ создан для продвижения оригинального контента российских стриминговых сервисов, демонстрирующего высокий уровень профессионализма и творчества. На фестивале представлены премьерные фильмы, сериалы и шоу, которые ранее не транслировались на телевидении и в онлайн-формате, не размещались в открытом доступе в интернете и не участвовали в других конкурсах.

