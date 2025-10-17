top banner
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок

Автор: БК

17 октября 2025

Платформы будут делиться выручкой от подобных продаж

 

Согласно договоренности, как сообщает Forbes, пользователи обеих платформ смогут оформить подписку на другой кинотеатр как на сайте, так и в приложении второго стриминга. Cтриминги будут делиться выручкой от таких продаж друг с другом.  Сами доли распределения не раскрываются. Подписку на «Иви» можно оформить при помощи платежных механизмов «Яндекса». Контент «Кинопоиска», в свою очередь, интегрирован в интерфейс «Иви».

Стоимость подписки в обоих онлайн-кинотеатрах составляет на сегодняшний день 399 рублей в месяц. Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», по итогам первого полугодия доля лидера рынка, «Кинопоиска» составляла 32%, тогда как у занимающего третью позицию «Иви» она равнялась 16%.  

Фото: Freepik

 

