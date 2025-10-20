Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов

Также кинофестиваль представил новый имидж

Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» представил новый визуальный образ смотра и объявил имя куратора Зимнего Кинорынка авторского кино – им станет киновед, продюсер и программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрей Апостолов.

Зимний Кинорынок авторского кино в рамках фестиваля «Зимний» пройдет впервые. На нем будут представлены проекты на различных стадиях производства – от девелопмента до постпродакшна.

«Само по себе название «Кинорынок авторского кино» звучит как парадокс, если не оксюморон. Эти понятия мы привыкли разводить и по умолчанию считать, что авторское кино не про рынок, а рынок – не про авторов. Но, на мой взгляд, опыт последних лет в мировом кино показывает, что авторское кино и зрительский успех – не есть две вещи несовместные. Вспомним недавний триумф ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ в мировом, в том числе и российском, прокате. А ведь несложно представить себе игроков индустрии, которые бы отмахнулись от этого проекта, как от лютой «артухи», а то и «дичи». Странно видеть, что на этом фоне в российском кино авторским (или попросту не чисто жанровым) фильмам в последнее время все сложнее вырваться из своеобразного «гетто» сугубо фестивальной ротации. Убежден, что кинорынок авторского кино призван и способен стереть эту незримую и умозрительную стену отчуждения между прокатом и «непростым» кино. Наш посыл в том, что авторское кино может быть интересно зрителю, просто надо, как говорилось в стародавней рекламе, «уметь его готовить», – отметил Андрей Апостолов.

Новый имидж фестиваля посвящен искусству удивлять – способности кино вызывать в зрителе самые искренние эмоции. Именно это ощущение чуда, превращающее кинопросмотр в особый «фокус» искусства, легло в основу визуального решения постера 2025 года.

«До фестиваля остается совсем немного времени, и мы с командой с огромным вдохновением готовимся к «Зимнему». В этом году у нас удивительно красивый, точный и эмоциональный имидж, который прекрасно отражает дух фестиваля. А запуск первого Зимнего Кинорынка авторского кино открывает для нас новый этап развития: теперь «Зимний» станет не только площадкой для зрителей, но и важным пространством профессионального диалога в индустрии», – отметил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проводится с целью повышения престижа отечественного кинематографа, продвижения авторского кино, подведения итогов киносезона и содействия развитию системы кинодистрибуции в России. Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля – Максим Королев. По данным дирекции фестиваля, в 2024 году «Зимний» за все дни посетило более 11 тысяч зрителей. В этом году кинофестиваль пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года.