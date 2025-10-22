Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как мультфильм ФИННИК 2 (NMG) фактически вышел в прокат в прошлую субботу в формате превью, сегодня мы рассмотрим сказки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP) и ГОРЫНЫЧ (VLG), а также хорроры ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ (PVZGL) и ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP).
Фэнтези-проекты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и ГОРЫНЫЧ ведут довольно упорную гонку по предпродажам, демонстрируя одни из лучших показателей в году. Если вчера лидировал проект «Вольги», то сегодня вперед вырвался уже проект «Централ Партнершип». Вольная интерпретация произведения Льюиса Кэрролла к текущему моменту освоила 15,7 млн рублей, в то время как у нового сказочного проекта студии СТВ на счету сейчас 15,2 млн. Таким образом, обе новинки, например, проиграли ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), но зато обошли другие похожие проекты.
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС оставила позади такие релизы, как СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,5 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8,1 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн)
В свою очередь, ГОРЫНЫЧ смог опередить ОГНИВО (9,7 млн рублей, стартовые сборы – 274,9 млн), ДОМОВЕНКА КУЗЮ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн) и КОНЬКА-ГОРБУНКА (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 277,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|25,392
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|15,723
|ГОРЫНЫЧ
|15,157
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|12,543
|ОГНИВО
|9,662
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|8,066
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|5,889
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|4,406
Свое не менее упорное жанровое дерби наблюдается и в сегменте фильмов ужасов. Из двух хорроров в рассмотренной временной точке чуть лучше обстоят дела у проекта компании «Про:взгляд» ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ. Корейский хоррор предварительно собрал 66,6 тысяч рублей. Это меньше данных аналога ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (73,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), но больше показателей проектов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (52,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн).
В свою очередь, у проекта World Pictures ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК набралось к текущему моменту 61,9 тысяч рублей. Тем самым новинка проиграла другим проектам дистрибьютора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (130,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (104,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,9 млн), КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (90,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (86,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (63 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн). В то же время новый хоррор смог превзойти такие аналоги, как ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (51,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,8 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (49,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (45,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666
|130,4
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ
|104,8
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ
|90,6
|КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ
|86,1
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ
|73,6
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ
|66,6
|АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ
|63,0
|ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
|61,9
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|59,8
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ
|53,2
|ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
|51,1
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ
|49,2
|СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ
|45,6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ
|39,9
Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
22.10.2025 Автор: Никита Никитин