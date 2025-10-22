Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Так как мультфильм ФИННИК 2 (NMG) фактически вышел в прокат в прошлую субботу в формате превью, сегодня мы рассмотрим сказки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP) и ГОРЫНЫЧ (VLG), а также хорроры ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ (PVZGL) и ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP).

Фэнтези-проекты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и ГОРЫНЫЧ ведут довольно упорную гонку по предпродажам, демонстрируя одни из лучших показателей в году. Если вчера лидировал проект «Вольги», то сегодня вперед вырвался уже проект «Централ Партнершип». Вольная интерпретация произведения Льюиса Кэрролла к текущему моменту освоила 15,7 млн рублей, в то время как у нового сказочного проекта студии СТВ на счету сейчас 15,2 млн. Таким образом, обе новинки, например, проиграли ЛЕТУЧЕМУ КОРАБЛЮ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), но зато обошли другие похожие проекты.

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС оставила позади такие релизы, как СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,5 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8,1 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн)

В свою очередь, ГОРЫНЫЧ смог опередить ОГНИВО (9,7 млн рублей, стартовые сборы – 274,9 млн), ДОМОВЕНКА КУЗЮ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн) и КОНЬКА-ГОРБУНКА (5,9 млн рублей, стартовые сборы – 277,7 млн).

(млн рублей) ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 25,392 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 15,723 ГОРЫНЫЧ 15,157 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 12,543 ОГНИВО 9,662 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 8,066 КОНЕК-ГОРБУНОК 5,889 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406

Свое не менее упорное жанровое дерби наблюдается и в сегменте фильмов ужасов. Из двух хорроров в рассмотренной временной точке чуть лучше обстоят дела у проекта компании «Про:взгляд» ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ. Корейский хоррор предварительно собрал 66,6 тысяч рублей. Это меньше данных аналога ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (73,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн), но больше показателей проектов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (52,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн).

В свою очередь, у проекта World Pictures ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК набралось к текущему моменту 61,9 тысяч рублей. Тем самым новинка проиграла другим проектам дистрибьютора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (130,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (104,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,9 млн), КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (90,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (86,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (63 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн). В то же время новый хоррор смог превзойти такие аналоги, как ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (51,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,8 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (49,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн), СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (45,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн).

(тыс рублей) ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 130,4 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ 104,8 КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ 90,6 КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ 86,1 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ 73,6 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ 66,6 АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ 63,0 ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 61,9 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 59,8 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ 53,2 ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 51,1 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ 49,2 СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ 45,6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ 39,9

Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

22.10.2025 Автор: Никита Никитин