Обзор новинок проката на уикенде 23–26 октября

За внимание семейной аудитории на грядущем уикенде сразятся сразу три тяжеловеса – это игровые проекты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP) и фэнтези ГОРЫНЫЧ (VLG), а также полноценно стартующий в прокате мультфильм ФИННИК 2 (NMG). Лидером среди них видится ГОРЫНЫЧ, делающий ставку на очаровательного дракончика, который стал основой промокампании, и Александра Петрова. АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, в арсенале которой супербренд и нестандартные визуальные и музыкальные решения, совсем немного отстает по предпродажам, так что состязание за лидерство в прокате будет напряженным. Ориентирами по сборам для этих лент могут служить такие картины, как ОГНИВО (275 млн рублей и 816 тысяч зрителей на старте) и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (227 млн рублей и 774 тысяч зрителей за первые выходные).

ФИННИК 2, как стало понятно по цифрам превью, явно массово привлечет самого юного зрителя. Его ориентиры – первая часть франшизы (120 млн рублей и 476 тысяч зрителей за первые выходные) и ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (108 млн рублей и 338 тысяч зрителей на старте).

Взрослого зрителя на уикенде ждет уже ставший успешным проектом на родине корейский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ (PVZGL). На старте он может рассчитывать на показатели лент ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (7,6 млн рублей и 19 тысяч зрителей за первый уикенд) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (5,7 млн рублей и 19 тысяч зрителей за первый уикенд).

Также в прокат выйдут документальная лента НИКИТА (KNT), перевыпуск фантастики ДЖОННИ МНЕМОНИК (CIPA), хорроры ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP) и ХЭЛЛОУИН ’86 (PNR).

Что касается пиратских релизов, то их репертуар на уикенде пополнит фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2, способный значительно перетянуть на себя внимание молодежной, несемейной аудитории.

Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

20.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина