top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 23–26 октября

Зрители в странах чудес

За внимание семейной аудитории на грядущем уикенде сразятся сразу три тяжеловеса – это игровые проекты АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP) и фэнтези ГОРЫНЫЧ (VLG), а также полноценно стартующий в прокате мультфильм ФИННИК 2 (NMG). Лидером среди них видится ГОРЫНЫЧ, делающий ставку на очаровательного дракончика, который стал основой промокампании, и Александра Петрова. АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, в арсенале которой супербренд и нестандартные визуальные и музыкальные решения, совсем немного отстает по предпродажам, так что состязание за лидерство в прокате будет напряженным. Ориентирами по сборам для этих лент могут служить такие картины, как ОГНИВО (275 млн рублей и 816 тысяч зрителей на старте) и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (227 млн рублей и 774 тысяч зрителей за первые выходные).

ФИННИК 2, как стало понятно по цифрам превью, явно массово привлечет самого юного зрителя. Его ориентиры – первая часть франшизы (120 млн рублей и 476 тысяч зрителей за первые выходные) и ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (108 млн рублей и 338 тысяч зрителей на старте).

Взрослого зрителя на уикенде ждет уже ставший успешным проектом на родине корейский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ (PVZGL). На старте он может рассчитывать на показатели лент ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (7,6 млн рублей и 19 тысяч зрителей за первый уикенд) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (5,7 млн рублей и 19 тысяч зрителей за первый уикенд).

Также в прокат выйдут документальная лента НИКИТА (KNT), перевыпуск фантастики ДЖОННИ МНЕМОНИК (CIPA), хорроры  ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP) и ХЭЛЛОУИН ’86 (PNR).

Что касается пиратских релизов, то их репертуар на уикенде пополнит фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2, способный значительно перетянуть на себя внимание молодежной, несемейной аудитории.

 

Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

20.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подписки
Подробнее
Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок
Подробнее
Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов
Подробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октября
Подробнее
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее