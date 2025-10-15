top banner

Стала известна программа конференции «Медиабизнес»

Автор: БК

15 октября 2025

Мероприятие пройдет в Москве 24 октября

24 октября «Ведомости» вновь проведут конференцию о ключевых трендах и перспективах развития российского медиарынка «Медиабизнес».

В фокусе обсуждения:
• Какие ключевые факторы оказывали влияние на российский рекламный рынок с начала 2025 года?
• Какие сегменты являются сегодня драйверами роста всего рынка и чем это обусловлено?
• Что рынок рекламы ожидает по итогам 2025 года и в ближайшей перспективе?
• Какие ключевые вызовы актуальны сегодня для киноиндустрии России?
• В какой перспективе отечественный рынок кинопроката сможет превзойти допандемийные показатели? От каких факторов это будет зависеть? Экспортное направление: приоритеты, планы, прогнозы?
• Возможные сценарии развития российского кинорынка – с Голливудом и без него.
• На чем сегодня базируется экономика глянцевых изданий? Какие факторы будут определять развитие сегмента в перспективе?
• Поиски идентичности: что сейчас в фокусе внимания российского глянца?
• Глянцевые СМИ и модные блогеры: дружить нельзя конкурировать!
• Какую роль ИИ уже играет в создании творческих продуктов, развитии медиасферы?
• Как необходимо регулировать сферу ИИ, чтобы соблюсти интересы творцов и авторское право, с одной стороны, но при этом не мешать техническому прогрессу – с другой?
• Какие сценарии развития ИИ в России и мире из сегодняшнего дня представляются реалистичными?

В числе заявленных спикеров – генеральный директор «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров, генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, генеральный директор Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, со-основатель и генеральный директор компании «Водород» Михаил Врубель, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский и многие другие.

Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальном сайте.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории
Подробнее
Сигурни Уивер может вернуться во франшизу «Чужой»
Подробнее
Фрэнсис Форд Коппола начнет съемки нового фильма в ноябре
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Главы киноподразделения Warner Bros. продлили свои контракты
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» открыл прием заявок
Подробнее
Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день четвертый
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 октября 2025 года
Подробнее
Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Первый на Олимпе» уступает «Родниной»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Хроники русской революции»
Подробнее
Летнее время: скудные итоги
Подробнее