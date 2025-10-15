Стала известна программа конференции «Медиабизнес»
Мероприятие пройдет в Москве 24 октября
24 октября «Ведомости» вновь проведут конференцию о ключевых трендах и перспективах развития российского медиарынка «Медиабизнес».
В фокусе обсуждения:
• Какие ключевые факторы оказывали влияние на российский рекламный рынок с начала 2025 года?
• Какие сегменты являются сегодня драйверами роста всего рынка и чем это обусловлено?
• Что рынок рекламы ожидает по итогам 2025 года и в ближайшей перспективе?
• Какие ключевые вызовы актуальны сегодня для киноиндустрии России?
• В какой перспективе отечественный рынок кинопроката сможет превзойти допандемийные показатели? От каких факторов это будет зависеть? Экспортное направление: приоритеты, планы, прогнозы?
• Возможные сценарии развития российского кинорынка – с Голливудом и без него.
• На чем сегодня базируется экономика глянцевых изданий? Какие факторы будут определять развитие сегмента в перспективе?
• Поиски идентичности: что сейчас в фокусе внимания российского глянца?
• Глянцевые СМИ и модные блогеры: дружить нельзя конкурировать!
• Какую роль ИИ уже играет в создании творческих продуктов, развитии медиасферы?
• Как необходимо регулировать сферу ИИ, чтобы соблюсти интересы творцов и авторское право, с одной стороны, но при этом не мешать техническому прогрессу – с другой?
• Какие сценарии развития ИИ в России и мире из сегодняшнего дня представляются реалистичными?
В числе заявленных спикеров – генеральный директор «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров, генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, генеральный директор Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, со-основатель и генеральный директор компании «Водород» Михаил Врубель, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский и многие другие.
Подробнее о мероприятии можно прочитать на официальном сайте.