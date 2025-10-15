top banner

Авторы «Эда Вуда» готовят байопик о Беле Лугоши

Автор: Илья Кувшинов

15 октября 2025

Ожидается, что производством байопика займется компания Леонардо ДиКаприо Appian Way

Студия Universal разрабатывает фильм о звезде ДРАКУЛЫ 1931 года Беле Лугоши. По информации Deadline, проект пока находится на ранней стадии.

Ожидается, что производством байопика займутся компания Леонардо ДиКаприо Appian Way и продюсеры Алекс Катлер и Дэррил Маршак. Инсайдеры сообщают, что они питчинговали проект на Universal около двух лет назад, и с тех пор он медленно разрабатывался. 

Сценарий грядущей ленты написан Скоттом Александром и Ларри Карашевски, авторами фильма Тима Бертона ЭД ВУД, который в 1995 году принес Мартину Ландау премию «Оскар» за роль Лугоши в самом конце его жизни.

Новый фильм будет посвящен становлению одной из самых запоминающихся и узнаваемых фигур в истории кино. Байопик расскажет об эмиграции Лугоши из Венгрии, первых успехах на Бродвее, эпохальном участии в оригинальном ДРАКУЛЕ, а также о стремительном забвении актера после отказа от роли Франкенштейна, которая досталась его будущему сопернику Борису Карлоффу.

Представители Universal отказались от комментариев.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

