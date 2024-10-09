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Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в 2026 году

Автор: Илья Кувшинов

9 октября 2024

Главную роль в проекте может исполнить Мэтт Деймон

Universal вновь поработает с Кристофером Ноланом. По сообщению Deadline, режиссер ОППЕНГЕЙМЕРА готовит новый фильм, релиз которого запланирован на 17 июля 2026 года.

Разумеется, как и в случае со всеми прошлыми картинами постановщика, детали держатся в секрете. Инсайдеры утверждают, что съемки должны начаться в начале 2025 года, а Мэтт Деймон ведет переговоры насчет участия в проекте.

Представители Universal отказались от комментариев.  

Напомним, что ранее журналисты Variety предполагали, что Нолан работает над полнометражным ремейком британского сериала «Заключенный» 1967 года, однако подтверждения этой информации пока нет.

Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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