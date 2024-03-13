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Кристофер Нолан уже приступил к работе над новым фильмом

Автор: Илья Кувшинов

13 марта 2024

Инсайдеры полагают, что следующим его проектом может стать ремейк сериала «Заключенный»

После триумфа ОППЕНГЕЙМЕРА на минувшем «Оскаре» Кристофер Нолан не планирует останавливаться – по информации журналиста Puck Мэтта Беллони, режиссер уже приступил к работе над сценарием своего следующего проекта.

Разумеется, как и в случае со всеми прошлыми картинами постановщика, детали держатся в секрете. Слухов много, однако Variety полагает, что Нолан работает над полнометражным ремейком британского сериала «Заключенный» 1967 года – режиссер должен был сделать его еще в 2009 году, однако тогда проект был закрыт из-за мини-сериала AMC c Джимом Кэвизелом и Иэном МакКелленом.

В центре повествования оригинального шоу – британский агент, который после увольнения оказывается в «Деревне», изолированной от мира горами и морем и напичканной системами наблюдения и защитными полями. У всех ее жителей нет имен – только номера, и они не помнят ничего о своей прошлой жизни. Не зная кому доверять, «Шестой» пытается узнать правду об этом загадочном месте и найти способ сбежать.

Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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