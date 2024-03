Стали известны обладатели премии «Оскар»

Главную награду получил «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Американская киноакадемия объявила лауреатов 96-й премии «Оскар».

Обладателем главного приза стал байопик ОППЕНГЕЙМЕР. В общей сложности лента удостоилась семи статуэток, среди которых также были награды за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший).

Певица Билли Айлиш, получившая награду за песню What Was I Made for? из фильма БАРБИ, стала самой молодой (22 года) обладательницей двух премий «Оскар» в истории, побив рекорд, который держался 86 лет. Он принадлежал актрисе Луизе Райнер, удостоенной двух статуэток подряд в 1937 и 1938 годах в возрасте 28 лет.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая мужская роль – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая женская роль – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучший адаптированный сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Лучший оригинальный сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучший зарубежный фильм – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (Великобритания)

• Лучший документальный фильм – 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ

• Лучший анимационный фильм – МАЛЬЧИК И ПТИЦА

• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая музыка – Людвиг Йоранссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая оригинальная песня – What Was I Made for? (БАРБИ)

• Лучший монтаж – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучшая работа художника-постановщика – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучшая работа художника по костюмам – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучший грим и прически – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучший звук – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

• Лучшие визуальные эффекты – ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН

• ​​​​​​​Лучший игровой короткометражный фильм – «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)

• ​​​​​​​Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop)

• Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР