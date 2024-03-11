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Стали известны обладатели премии «Оскар»

Автор: БК

11 марта 2024

Главную награду получил «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Американская киноакадемия объявила лауреатов 96-й премии «Оскар».

Обладателем главного приза стал байопик ОППЕНГЕЙМЕР. В общей сложности лента удостоилась семи статуэток, среди которых также были награды за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший).

Певица Билли Айлиш, получившая награду за песню What Was I Made for? из фильма БАРБИ, стала самой молодой (22 года) обладательницей двух премий «Оскар» в истории, побив рекорд, который держался 86 лет. Он принадлежал актрисе Луизе Райнер, удостоенной двух статуэток подряд в 1937 и 1938 годах в возрасте 28 лет.

Полный список лауреатов
• Лучший фильм – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая мужская роль – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая женская роль – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучший адаптированный сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
• Лучший оригинальный сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший зарубежный фильм – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (Великобритания)
• Лучший документальный фильм – 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ
• Лучший анимационный фильм – МАЛЬЧИК И ПТИЦА
• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая музыка – Людвиг Йоранссон (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая оригинальная песня – What Was I Made for? (БАРБИ)
• Лучший монтаж – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучшая работа художника-постановщика – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучшая работа художника по костюмам – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучший грим и прически – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучший звук – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
• Лучшие визуальные эффекты – ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН
• ​​​​​​​Лучший игровой короткометражный фильм – «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)
• ​​​​​​​Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop)
• Лучший анимационный короткометражный фильм – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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