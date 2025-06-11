ФАС изучит ценообразование российских онлайн-кинотеатров

Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить ценообразование отечественных стримингов в связи с поступающими жалобами пользователей о дополнительных платежах сверх оплаченного тарифного плана. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Антимонопольного форума.

«К нам поступает много обращений по цифровому рынку от потребителей по поводу сервисов различных – вот, например, “Кинопоиск” и Start, вот этих вот сервисов, различных приложений с кинотеатрами. Там непрозрачная система ценообразования. Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи», – сказал он.

Шаскольский также добавил, что ведомство займется изучением рынка, чтобы найти способы его сбалансировать и учесть интересы потребителей.

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