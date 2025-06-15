Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 июня 2025 года

Фэнтези «Сказки темного леса», фантастический триллер «Идентификация» и другие новинки

Укороченная из-за праздников рабочая неделя принесла немного изменений в прокатную сетку. В частности, «НМГ Кинопрокат» заявил на 28 августа фантастический триллер ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Главные роли в картине исполнили Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев и Анастасия Резник.

«Наше кино» поставило на 4 декабря отечественную ленту ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА.

«Про:взгляд» анонсировал релиз британского хоррора ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА с Девом Пателем на 18 сентября. Фильмы ужасов ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА и ШУМ поменялись местами – теперь они выйдут 17 июля и 7 августа соответственно. Экранизация игры ВЫХОД 8 из программы Каннского кинофестиваля дебютирует на неделю раньше запланированного, 28 августа (прошлая дата – 4 сентября).

«Ракета Релизинг» выпустит 28 августа экшн-триллер ОПЕРАЦИЯ «НАПОЛЕОН» с Иэном Гленом. Китайский мультфильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ сдвинулся на неделю позже, с 10 на 17 июля.

Компания Ray of Sun Pictures заявила на 4 сентября фэнтези СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА от киностудии «Ленфильм». Главные роли в проекте, основанном на славянском фольклоре, исполнили Николай Наумов, Алексей Воробьев, Анна Ковальчук, Екатерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко и Анастасия Мельникова.

АО «Синема Парк» перенес мелодраму ПИСЬМА О ЛЮБВИ на неделю раньше – теперь фильм с Пирсом Броснаном, Хеленой Бонем Картер и Гэбриелом Бирном выйдет в прокат 10 июля. Ее прошлую дату, 17 июля, заняло драмеди ДОМ В ОГНЕ, которое выпускается совместно с U Films.

Фото: кадр со съемок фильма СКАЗКИ ТЕМНОГО ЛЕСА