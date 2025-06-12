Репетиция лета: итоги российского онлайн-проката в мае 2025 года

Основной тенденцией месяца стал уход из лидеров смотрения новогодних релизов. Им на смену пришли уже весенние хиты, самыми востребованными из которых стали комедия БАТЯ 2. ДЕД и сказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

Продолжение народного хита БАТЯ 2. ДЕД победило основного конкурента как по числу платформ, на которых оно представлено, так и по числу первых мест в онлайн-топах. Лента с Евгением Цыгановым взяла золото на «Иви», Wink, Okko и KION, где она подтянула за собой и рейтинги смотрения первой части. Серебро ностальгической комедии отдали лишь пользователи «Кинопоиска». Золото на этой платформе досталось городскому фэнтези ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА.

На Wink и Okko сказка заняла второе место, а на «Иви» получила бронзу, уступив еще одной новинке, спортивной драме РОДНИНА. Байопик о прославленной советской фигуристке также вышел на «Кинопоиске», где занял четвертое место, и в онлайн-кинотеатре Okko, где стал восьмым.

Широко оказалась представлена спортивная young adult-драма ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ – ее цифровая премьера состоялась одновременно на пяти площадках. Выше всего, на четвертое место, ее поставили зрители Wink. На «Иви», Okko и Start она стала пятой, а на платформе Premier – лишь восьмой.

Хорошо показали себя телефильмы ТНТ, которые после премьеры на телеканале стали доступны одновременно в трех онлайн-кинотеатрах. Бенефис Яны Кошкиной МЭР ПОНЕВОЛЕ выше всего поднялся в рейтинге «Иви» – на четвертую строчку. Зрители «Кинопоиска» поставили комедию на шестое место, а пользователи Okko – на седьмое. На строчку выше в чарте последней платформы расположился криминальный ромком СВИДЕТЕЛИ. Впрочем, на остальных стримингах он уступил своему «коллеге» по эфиру: седьмое место на «Иви» и восьмое – на «Кинопоиске».

Довольно тихо прошедшая в прокате мелодрама МУЖУ ПРИВЕТ снискала зрительское внимание онлайн. В топе домашней платформы Start фильм с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым разместился на почетном третьем месте. В онлайн-кинотеатре Premier он стал шестым, а в «Иви» – девятым.

Звание онлайн-холдовера заслужил приключенческий экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК. Он удержался в топах трех платформ. Пользователи KION поставили ленту с Милошем Биковичем на третье место, на платформе Wink она опустилась на восьмое, а на «Иви» замкнула десятку лучших.

Среди зарубежных релизов лучше всех показал себя боевик МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом: у актера в России сформировалась устойчивая фан-база. Экшн вышел в самом конце месяца, но добрался до середины чарта «Кинопоиска» (5-е место), на «Иви» стал шестым, а в онлайн-кинотеатре Okko, который отметился в мае рейтингом, состоящим исключительно из новинок, закрыл топ-10.

В сериальном сегменте традиционно лидируют ориджиналсы. Так, на «Кинопоиске» флагманский проект «Беспринципные в Питере», стартовавший в конце апреля, ожидаемо занял первое место в майском чарте. Совместный проект онлайн-кинотеатров «Иви» и Start «Чужие деньги» оказался более успешным на первой площадке, где занял лидирующую позицию. На Start сериал с Максимом Матвеевым разместился на четвертой сточке, уступив в том числе триллеру с Елизаветой Боярской «Опасная близость», который сохранил лидерство по просмотрам.

На стриминге Okko в лидерах оказалась драма «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым, а на четвертое место там выбился второй сезон драмеди «Бедные смеются, богатые плачут», ожидаемо ставший лидером на своей основной площадке Premier. В онлайн-кинотеатре KION за собой сохранила первое место комедия «Актерище». Драма «Солдатская мать», очевидно приуроченная к 80-летию Победы, стала второй. Особняком в мае стоит онлайн-кинотеатр Wink, на котором в ожидании нового сезона зрители так активно пересматривали первый сезон триллера «Фишер», что тот оказался лидером рейтинга.

Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

12.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина