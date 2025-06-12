В Бразилии пройдет Фестиваль российского кино

Фильмом открытия станет лента «ON и Она» с Юлией Пересильд

С 16 по 18 июня в Сан-Паулу пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фильмом открытия смотра, который состоится в кинотеатре REAG Belas Artes, станет sci-fi мелодрама ON И ОНА c Юлией Пересильд в главной роли. Помимо этого, зрителям также покажут постхоррор ВДОХНОВЕНИЕ Константина Еронина и драму СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ Киты Фрайхайт о проблеме буллинга в школах.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что вновь рассчитывает на участие Бразилии в международной акции «Ночь кино» в августе. Она также пригласила местных кинематографистов поучаствовать в открытой Евразийской кинопремии.

Фото: кадр из фильма ON И ОНА