Режиссеры монтажа в открытом письме обратились к представителям российской киноиндустрии
Само письмо подписали 166 представителей индустрии
Режиссеры монтажа игрового кино и сериалов опубликовали открытое письмо к представителям российской киноиндустрии, чтобы привлечь внимание киносообщества к актуальным проблемам и призвать к совместным действиям по исправлению ситуации.
В числе основных тезисов:
– Оргкомитеты кинопремий и фестивалей должны пересмотреть свою политику в отношении режиссеров монтажа и добавить номинацию «За лучший монтаж»;
– Киностудии и продюсерские компании должны внести коррективы для правильного указания режиссеров монтажа в верхних строчках финальных титров;
– Кинопрокатные компании, интернет-платформы, а также оргкомитеты фестивалей и премий обязательно должны указывать режиссеров монтажа в карточках проектов в числе главных членов съемочной группы.
Открытое письмо режиссеров монтажа, которое имеется в распоряжении редакции БК, подписали 166 представителей индустрии. Среди них – режиссеры Душан Глигоров, Стас Иванов, Кирилл Кемниц, Клим Козинский, Антон Маслов, Данил Чащин, Стася Толстая, Игорь Твердохлебов, Егор Чичканов и многие другие.
Фото: Freepik