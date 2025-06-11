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Фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу

Автор: БК

11 июня 2025

В секцию «Самый ожидаемый сериал» попали пять проектов

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали о деловой программе грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 20 по 22 июня.

В числе мероприятий форума «Пилот. Точки взлета» – презентации онлайн-платформ, телеканалов, ключевых компаний и холдингов, исследования рынка и ежегодная презентация ИРИ. 

Программа «Самый ожидаемый сериал» традиционно представит эксклюзивные материалы к новейшим сериальным проектам. Победитель секции будет определен голосованием индустрии и награжден в рамках церемонии закрытия. В этот году в ней будут представлены: 

• «Князь Андрей», реж. Давид Ткебучава (Кинопоиск, Смотрим)
• «Резервация», реж. Алексей Андрианов (KION)
• «Хирург», реж. Илья Ермолов (Иви, НТВ) 
• «Не в своей тарелке», реж. Александр Соловьев (СТС)
• «Санкционер», реж. Артём Захарьян (СТС). 

Также в этом году впервые будут показаны шесть пилотов сериалов, созданных независимыми авторами без участия онлайн-платформ. Проекты представят сами авторы. 

Расписание программы форума «Пилот. Точки взлета»

20 июня
• 10.00 – 10.30 – Блок независимых проектов («Неосознанные», «Шаромыжники»)
• 10.30 – 11.00 – МТС Медиа: От замысла до кейса. Кампании 360
Спикеры: директор по взаимодействию с индустрией МТС Медиа Игорь Хомский, директор по маркетингу KION Анастасия Полякова
• 11.00 – 11.30 – Литературный фандом: Почему Кинопоиск и Плюс Студия занимаются экранизациями
Спикер: Михаил Китаев, продюсер, руководитель Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса
• 11.30 – 12.00 – НМГ Док: Документальное кино и телевидение
Спикер: Юлия Засько, руководитель кластера НМГ Док
• 12.00 – 13.00 – Презентация ИРИ
Спикер: Елена Лапина, генеральный продюсер Института развития интернета

21 июня
• 10.00 – 10.30 Блок независимых проектов («Закрытый ч@т», «Буханка черного»)
• 10.30 – 11.00 Пятый канал: почему длинные сериалы являются двигателем телеэфира
Спикер: Марина Фоменко, исполнительный продюсер Пятого канала
• 11.00 – 11.30 – Как стать лидером у широкой аудитории: история успеха телеканала Dомашний
Спикеры: исполнительный продюсер Ирина Путятина и креативный продюсер Екатерина Швейко
• 11.30 – 12.00 – Индекс Кинопоиск PRO
Спикер: директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая
• 12.00 – 12.30 – Презентация RUTUBE и Premier
Спикер: генеральный продюсер RUTUBE и Premier Давид Кочаров

22 июня
• 10.00 – 10.30 – Блок независимых проектов («Черти», «Зазрачкалье»)
• 10.30 – 11.00 – Презентация холдинга российских микродрам
Спикеры: продюсер Жан Просянов, продюсер Алексей Агеев
• 11.00 – 11.30 – Мягкая сила развлекательного контента. Как медиа меняют мир на примере сериалов Wink
Спикер: Мария Залунина, руководитель КСО Национальной Медиа Группы, импакт-продюсер
• 13.00 – 14.00 – Самый ожидаемый сериал

Фото: кадр со съемок сериала «Хирург»

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