top banner

Фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу

Автор: БК

16 июня 2025

В него попали 17 проектов онлайн-платформ и телеканалов

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали об основном конкурсе грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 20 по 22 июня.

В него попали 17 пилотов грядущих проектов онлайн-платформ и телеканалов разных жанров. В их числе – «16 лет и 9 месяцев» Анны Курбатовой, «Дыши» Анны Кузнецовой, «Виноград» и «Дорогой Вилли» Владимира Щеголькова, «Нам покер» Рустама Ильясова, «Жека Рассел» Виталия Дудника и многое другое. 

Победителей определит профессиональное жюри и зрители. 

Конкурс игровых сериалов
• «16 лет и 9 месяцев», реж. Анна Курбатова (ТВ-3)
• «Виноград», реж. Владимир Щегольков (KION)
• «Виноделы», реж. Антон Федотов, Мехрали Пашаев (СТС)
• «Дорогой Вилли», реж. Владимир Щегольков (РЕН ТВ, KION, Premier) 
• «Дыши», реж. Анна Кузнецова (Okko)
• «Жека Рассел», реж. Виталий Дудник (KION)
• «Инкассаторы», реж. Руслан Данилевич (ТНТ)
• «Мэр из ТЮЗа», реж. Дмитрий Грибанов (ТНТ)
• «Нам покер», реж. Рустам Ильясов (Wink)
• «Нормальный», реж. Владислав Иконников
• «Олдскул», реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин (Start, Premier, ТНТ)
• «Планетяне», реж. Урал Сафин (ТНТ)
• «Попадос», реж. Александр Собичевский
• «Тайный знак», реж. Станислав Светлов (ТВ-3)
• «Фейк», реж. Алексей Кузмин-Тарасов (Okko)
• «Фулл Хаус», реж. Григорий Васильев (Premier)
• «Чудо», реж. Антон Богданов (Premier)

Фото: кадр из сериала «Чудо»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке» обгоняет «АРТЕК. Сквозь Столетия»
Подробнее
Российские чиновники работают над возвращением съемочной группы «Трудно быть богом» из Ирана
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии ТЭФИ в сериальных категориях 
Подробнее
В Москве вновь пройдет образовательный интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Международная касса: «Балерина» не смогла покорить зрителей
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
В Иране стартовал Фестиваль российского кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидерство захватила комедия «На деревню дедушке»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 июня 2025 года
Подробнее
Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Эмили Мортимер
Подробнее
Официальная касса России: выстрел в яблочко
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 июня
Подробнее
Disney и Universal подали в суд на Midjourney из-за нарушения авторских прав
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12-15 июня
Подробнее
В Бразилии пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Каннский кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
Репетиция лета: итоги российского онлайн-проката в мае 2025 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Высокий сезон»
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри
Подробнее
Стал известен сериал открытия фестиваля «Пилот»
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и начал прием заявок
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу
Подробнее