Фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу

В него попали 17 проектов онлайн-платформ и телеканалов

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали об основном конкурсе грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 20 по 22 июня.

В него попали 17 пилотов грядущих проектов онлайн-платформ и телеканалов разных жанров. В их числе – «16 лет и 9 месяцев» Анны Курбатовой, «Дыши» Анны Кузнецовой, «Виноград» и «Дорогой Вилли» Владимира Щеголькова, «Нам покер» Рустама Ильясова, «Жека Рассел» Виталия Дудника и многое другое.

Победителей определит профессиональное жюри и зрители.

Конкурс игровых сериалов

• «16 лет и 9 месяцев», реж. Анна Курбатова (ТВ-3)

• «Виноград», реж. Владимир Щегольков (KION)

• «Виноделы», реж. Антон Федотов, Мехрали Пашаев (СТС)

• «Дорогой Вилли», реж. Владимир Щегольков (РЕН ТВ, KION, Premier)

• «Дыши», реж. Анна Кузнецова (Okko)

• «Жека Рассел», реж. Виталий Дудник (KION)

• «Инкассаторы», реж. Руслан Данилевич (ТНТ)

• «Мэр из ТЮЗа», реж. Дмитрий Грибанов (ТНТ)

• «Нам покер», реж. Рустам Ильясов (Wink)

• «Нормальный», реж. Владислав Иконников

• «Олдскул», реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин (Start, Premier, ТНТ)

• «Планетяне», реж. Урал Сафин (ТНТ)

• «Попадос», реж. Александр Собичевский

• «Тайный знак», реж. Станислав Светлов (ТВ-3)

• «Фейк», реж. Алексей Кузмин-Тарасов (Okko)

• «Фулл Хаус», реж. Григорий Васильев (Premier)

• «Чудо», реж. Антон Богданов (Premier)

Фото: кадр из сериала «Чудо»