Фестиваль «Пилот» представил участников конкурса документальных сериалов
В него попали семь проектов
Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали о документальном конкурсе грядущего смотра, который откроется в Иваново уже сегодня.
В него попали семь проектов. В их числе – сериал о «русской Бриджит Джонс» Лизе Мальцевой, исследование творчества Андрея Рублева, погружение в творческий мир режиссера Владимира Хотиненко, история Черкизовского рынка и многое другое.
Показы документальной секции пройдут 21 и 22 июня в «Солярисе» на улице Карла Маркса.
Конкурс документальных сериалов
• «Антарктида», реж. Павел Сергацков, Валерия Бойко (Premier)
• «Арт — это я. Цирк», реж. Катя Жемерова, Родион Макаров (KION)
• «В поисках Андрея Рублева», реж. Орхан Абулов (Start)
• «Система Хотиненко», реж. Саид Туляганов (VK Видео)
• «Старый дом», реж. Любовь Корлыханова
• «Твои мои глаза», реж. Маша Рудневская
• «Черкизон. Ад и рай новой России», реж. Вадим Ватагин (Okko)