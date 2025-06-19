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Фестиваль «Пилот» представил участников конкурса документальных сериалов

Автор: БК

19 июня 2025

В него попали семь проектов

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали о документальном конкурсе грядущего смотра, который откроется в Иваново уже сегодня.

В него попали семь проектов. В их числе – сериал о «русской Бриджит Джонс» Лизе Мальцевой, исследование творчества Андрея Рублева, погружение в творческий мир режиссера Владимира Хотиненко, история Черкизовского рынка и многое другое.

Показы документальной секции пройдут 21 и 22 июня в «Солярисе» на улице Карла Маркса.

Конкурс документальных сериалов
• «Антарктида», реж. Павел Сергацков, Валерия Бойко (Premier)
• «Арт — это я. Цирк», реж. Катя Жемерова, Родион Макаров (KION)
• «В поисках Андрея Рублева», реж. Орхан Абулов (Start)
• «Система Хотиненко», реж. Саид Туляганов (VK Видео)
• «Старый дом», реж. Любовь Корлыханова
• «Твои мои глаза», реж. Маша Рудневская
• «Черкизон. Ад и рай новой России», реж. Вадим Ватагин (Okko)

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