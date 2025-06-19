Фестиваль «Пилот» представил участников конкурса документальных сериалов

В него попали семь проектов

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали о документальном конкурсе грядущего смотра, который откроется в Иваново уже сегодня.

В него попали семь проектов. В их числе – сериал о «русской Бриджит Джонс» Лизе Мальцевой, исследование творчества Андрея Рублева, погружение в творческий мир режиссера Владимира Хотиненко, история Черкизовского рынка и многое другое.

Показы документальной секции пройдут 21 и 22 июня в «Солярисе» на улице Карла Маркса.