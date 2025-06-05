Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри

Смотр пройдет в Иваново с 19 по 22 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» представили жюри грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 19 по 22 июня.

Конкурс игровых сериалов будут оценивать режиссеры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский.

Лучшие проекты документальной программы выберут режиссеры Ангелина Ашман, Евгений Григорьев и Светлана Музыченко.