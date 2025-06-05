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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри

Автор: БК

5 июня 2025

Смотр пройдет в Иваново с 19 по 22 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» представили жюри грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 19 по 22 июня.

Конкурс игровых сериалов будут оценивать режиссеры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский.

Лучшие проекты документальной программы выберут режиссеры Ангелина Ашман, Евгений Григорьев и Светлана Музыченко.

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