Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри
Автор: БК
5 июня 2025
Смотр пройдет в Иваново с 19 по 22 июня
Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» представили жюри грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 19 по 22 июня.
Конкурс игровых сериалов будут оценивать режиссеры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский.
Лучшие проекты документальной программы выберут режиссеры Ангелина Ашман, Евгений Григорьев и Светлана Музыченко.
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