Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стала драма «Дыши»

В Иваново состоялась церемония закрытия VII фестиваля сериалов «Пилот». Ведущим, как и в прошлом году, выступил актер Антон Филипенко.

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стала драма «Дыши», а по версии зрительского голосования – комедия «Олдскул».

«Хочется сказать огромное спасибо нашему актерскому составу и, особенно, Марине Александровой за ее смелость. Мы с ней обсудили перед началом съемок, что хотим, чтобы она была не такая, какой мы привыкли ее видеть, и что она была готова не волноваться за то, как она выглядит, не стремиться быть красивой в кадре. И она всегда была на моей стороне. Огромное спасибо ей и всем нашим прекрасным актерам. Спасибо, конечно же, платформе Okko. Спасибо, что они решаются снимать драмы, потому что, конечно, платформа сейчас – это главное пристанище драм, где у нас есть возможность рассказывать сложные и интересные истории. И самое главное – дальше только интереснее», – сказала, получая награду, режиссер «Дыши» Анна Кузнецова.

В конкурсе документальных сериалов лучшим пилотом был назван «Арт – это я. Цирк».

Генеральный продюсер «Пилота» Антон Калинкин также объявил со сцены, что в следующем году на фестивале появится конкурс «Второй сезон», где будут оценивать проекты-продолжения.