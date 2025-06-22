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Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»

Автор: БК

22 июня 2025

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стала драма «Дыши»

В Иваново состоялась церемония закрытия VII фестиваля сериалов «Пилот». Ведущим, как и в прошлом году, выступил актер Антон Филипенко.

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стала драма «Дыши», а по версии зрительского голосования – комедия «Олдскул».

«Хочется сказать огромное спасибо нашему актерскому составу и, особенно, Марине Александровой за ее смелость. Мы с ней обсудили перед началом съемок, что хотим, чтобы она была не такая, какой мы привыкли ее видеть, и что она была готова не волноваться за то, как она выглядит, не стремиться быть красивой в кадре. И она всегда была на моей стороне. Огромное спасибо ей и всем нашим прекрасным актерам. Спасибо, конечно же, платформе Okko. Спасибо, что они решаются снимать драмы, потому что, конечно, платформа сейчас – это главное пристанище драм, где у нас есть возможность рассказывать сложные и интересные истории. И самое главное – дальше только интереснее», – сказала, получая награду, режиссер «Дыши» Анна Кузнецова.

В конкурсе документальных сериалов лучшим пилотом был назван «Арт – это я. Цирк».

Генеральный продюсер «Пилота» Антон Калинкин также объявил со сцены, что в следующем году на фестивале появится конкурс «Второй сезон», где будут оценивать проекты-продолжения.

Полный список лауреатов 
• Лучший пилот сериала. Выбор жюри – «Дыши»
• Лучший пилот сериала. Выбор зрителей – «Олдскул»
• Лучший режиссер пилота сериала – Владислав Иконников («Нормальный»)
• Лучший актерский ансамбль – «Планетяне»
• Лучший актер пилота сериала – Сергей Марин («Дорогой Вилли»)
• Лучшая актриса пилота сериала – Мария Аронова («Олдскул»)
• Лучший пилота сценарий – Елена Кондратьева, Светлана Штеба, Илья Маланин («Дыши»)
• Лучший пилот документального сериала — «Арт – это я. Цирк»
• Самый ожидаемый игровой сериал – «Хирург»

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