В Иваново стартовал VII фестиваль сериалов «Пилот»

Лучшими шоураннерами прошлого года стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова

В Иваново в историческом здании железнодорожного вокзала состоялась торжественная церемония открытия ежегодного фестиваля «Пилот». Ведущей выступила актриса Анна Банщикова. Приветственные слова гостям смотра сказала с экрана министр культуры Ольга Любимова.

Специальный приз фестиваля по итогам 2024 года получил режиссер Душан Глигоров, который поблагодарил «Пилот» по видеосвязи. Лучшими шоураннерами прошлого года стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Приз тандему вручал исполнитель одной из главных ролей в сериале «Дети перемен» Макар Хлебников.

По окончании торжественной церемонии гостям показали первую серию исторической драмы «Константинополь» от телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра «Иви». Проект со сцены представили исполнительный директор Института развития интернета Елена Лапина, заместитель генерального директора «Иви» по контенту Иван Гринин, режиссер Сергей Чекалов, а также актеры Александр Устюгов и Сергей Марин.

В основной конкурс смотра попали 17 новых российских сериалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. Программным директором фестиваля в этом году стала кинокритик Мария Токмашева. По традиции, основные призы на «Пилоте» вручает профессиональное жюри. В этом году в его состав вошли режиссеры Константин Буслов, Александр Велединский, Александр Котт и Петр Тодоровский.

Помимо этого, в конкурсе 2025 года впервые будет представлена секция пилотов документальных сериалов. Ее куратором выступила кинокритик Наталия Григорьева, отобравшая для программы семь проектов. Лучший из них выберут режиссеры Ангелина Ашман, Евгений Григорьев и Светлана Музыченко.

Награждение победителей состоится на церемонии закрытия кинофестиваля «Пилот» 22 июня.