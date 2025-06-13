top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Азербайджан поможет в эвакуации российских деятелей искусства из Ирана

Азербайджан поможет в эвакуации российских деятелей искусства из Ирана

Автор: Илья Кувшинов

13 июня 2025

В их числе – творческая команда сериала «Трудно быть богом»

Появились детали возможного маршрута для возвращения россиян, находящихся в данный момент в Иране. По сообщению «Интерфакс», деятели культуры в ближайшие дни будут эвакуированы по суше в Азербайджан.

«Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран, находящихся в Иране. Согласно полученной информации, на основании обращений, поступивших в Азербайджанскую Республику, наша страна оказывает поддержку в осуществлении эвакуаций из Исламской Республики Иран», – говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что речь, в частности, идет о творческой команде сериала «Трудно быть богом» (около 90 человек), а также о 51 представителе Большого симфонического оркестра РФ имени П. Чайковского.

Фото: кадр со съемок сериала «Трудно быть богом»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 июня 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова
Подробнее
Касса четверга: «Балерина» возглавила прокат
Подробнее
Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Международная касса: «Балерина» не смогла покорить зрителей
Подробнее
Премьера нового фильма Джима Джармуша состоится на Венецианском кинофестивале
Подробнее
В Москве вновь пройдет образовательный интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке» обгоняет «АРТЕК. Сквозь Столетия»
Подробнее
Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Эмили Мортимер
Подробнее
Касса России: «Балерина» возглавила прокат
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12-15 июня
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
Александр Акопов готовится к запуску нового продакшна
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Балерина» уверенно возглавила прокат
Подробнее
В Москве прошла премьера семейной комедии «На деревню дедушке»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии ТЭФИ в сериальных категориях 
Подробнее
Warner Bros. Discovery разделят на две компании
Подробнее

Новости по теме

Российские чиновники работают над возвращением съемочной группы «Трудно быть богом» из Ирана
Подробнее
Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Сериал «Ландыши» получит второй сезон
Подробнее