Азербайджан поможет в эвакуации российских деятелей искусства из Ирана

В их числе – творческая команда сериала «Трудно быть богом»

Появились детали возможного маршрута для возвращения россиян, находящихся в данный момент в Иране. По сообщению «Интерфакс», деятели культуры в ближайшие дни будут эвакуированы по суше в Азербайджан.

«Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран, находящихся в Иране. Согласно полученной информации, на основании обращений, поступивших в Азербайджанскую Республику, наша страна оказывает поддержку в осуществлении эвакуаций из Исламской Республики Иран», – говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что речь, в частности, идет о творческой команде сериала «Трудно быть богом» (около 90 человек), а также о 51 представителе Большого симфонического оркестра РФ имени П. Чайковского.

Фото: кадр со съемок сериала «Трудно быть богом»