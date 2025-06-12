Amazon выпустит продолжение «Космических яиц» в 2027 году

К своим ролям вернутся Билл Пуллман, Мэл Брукс и Рик Моранис

Давно анонсированный сиквел комедии Мэла Брукса КОСМИЧЕСКИЕ ЯИЦА все еще жив – Amazon объявила, что продолжение пародийной ленты выйдет в кинотеатральный прокат в 2027 году.

Ожидается, что к своим ролям из оригинального фильма вернутся Билл Пуллман, Мэл Брукс (которому на момент релиза ленты будет 101 год), а также Рик Моранис, ушедший из кино в 1997 году после смерти жены, чтобы посвятить себя семье. Также в проекте примут участие Льюис Пуллман (ГРОМОВЕРЖЦЫ*) и Кеке Палмер (НЕТ, ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ).

Сюжет держится в секрете. Режиссером картины выступает Джош Гринбаум (УИЛЛ И ХАРПЕР, СТАТЬ БОНДОМ).

Оригинальная лента 1987 года являлась пародией на ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ и рассказывала о рейнджере Одинокая звезда и его напарнике Блюэ, которому нужно спасти принцессу Веспу из рук коварного президента планеты Космобол и лорда Темный шлем.

Фото: кадр из фильма КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА