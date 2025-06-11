Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке» обгоняет «Артек. Сквозь время»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейные ленты АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (NKI) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO), анимацию ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (VLG), комедию ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (AK), а также спортивную драму БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (CP).

Благодаря тому, что все четыре дня предстоящего уикенда будут выходными, премьеры демонстрируют повышенный уровень предпродаж. Причем среди двух отечественных комедий уикенда лидирует НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ с предварительным результатом в 4 млн рублей. Картина с Юрием Стояновым уступила московским приключениям МАНЮНИ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн), но зато обошла остальные аналоги, включая проекты МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), ПАЛЬМА 2 (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), НЕПОСЛУШНИК 2 (1,57 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (683,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (663,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,5 млн).

Предпродажи семейного фильма АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ составили 1,76 млн рублей. Тем самым новинка уступила картинам БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,46 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), но превзошла ленты ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,698 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн) и оригинальный АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,834 БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,460 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 4,009 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,864 ПАЛЬМА 2 3,649 БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704 АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ 1,764 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,592 НЕПОСЛУШНИК 2 1,572 ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,946 НЕПОСЛУШНИКИ 0,840 ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД 0,684 ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 0,663 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 0,425

Мультальманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 предварительно собрал 1,989 млн рублей. Тем самым новинка обошла большинство прямых аналогов, включая анимационные проекты МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (1,685 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), прошлогодний ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн), ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,101 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн). Уступил проект только релизу ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (2,55 млн рублей без учета превью, стартовые сборы – 69,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2,553 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 1,989 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,685 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,101 СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,001

Предварительные продажи билетов спортивной драмы БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ составили 853,8 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему спортивному байопику ФИНАЛ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), а также аналогам ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,899 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн). В то же время новинка оставила позади другие картины на тему спорта НАЧАТЬ СНАЧАЛА (671,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), ОДИН ВДОХ (589,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,9 млн) и БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 млн рублей, стартовые сборы – 19 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ФИНАЛ 2,542 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ 1,899 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598 НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1,007 БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ 0,854 НАЧАТЬ СНАЧАЛА 0,672 ОДИН ВДОХ 0,590 БЕЛЫЙ СНЕГ 0,460

Комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ отметилась предварительным результатом 168,1 тысяч рублей. Лента уступила другой комедии с Павлом Прилучным НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн), но обогнала картины ЛЮБОВЬ ЗЛА (152,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ 251,3 ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ 168,1 ЛЮБОВЬ ЗЛА 152,9 ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА 143,6

Фото: кадр из со съемок фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

11.06.2025 Автор: Никита Никитин