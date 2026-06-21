Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 июня 2026 года

«Психопатка» с Майкой Монро, сиквел мелодрамы «Твое сердце будет разбито» и другие новинки

На минувшей неделе «Вольга» анонсировала дату выхода комедийного хоррора ПСИХОПАТКА с Майкой Монро. Фильм из программы Каннского кинофестиваля появится на экранах 8 октября. Компания также временно убрала из графика мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО, релиз которого был намечен на 30 июля.

«Атмосфера Кино» заявила дату выхода сиквела молодежной мелодрамы ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО – продолжение, получившее название ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА, дебютирует в прокате 14 октября 2027 года. В числе других новинок компании – ЖИВАЯ КНИГА (4 ноября) и ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (26 августа 2027 года).

Два проекта «Парадиза» покинули прокатную сетку – экшн-триллер ФЛОРИСТ (6 августа) и мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ (20 августа). Хоррор КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ переместился с 16 июня на 13 августа.

Capella Film выпустит 12 ноября триллер ЛЕС, снятый по одноименному бестселлеру Светланы Тюльбашевой. Главные роли в картине исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева.

«Наше кино» поставило на 27 августа приключенческую комедию АЛМАЗ. СЕРДЦЕ ПЕРСИИ.

«Кинологистика» заявила хоррор МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ на 30 июля. Триллер НОЧЬ С ГРИЗЛИ переехал со 2 на 16 июля, а фильм ужасов ДОМ МЕРТВЫХ – с 6 на 20 августа. Ранее эту дату занимал другой проект для любителей пощекотать свои нервы – ДЕМОНЫ ЧЕРНОЙ ГОРЫ, который теперь переместился на 13 августа.

«Экспонента Фильм» покажет на российских экранах с 20 августа ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ Асгара Фархади. Главные роли в фильме о писательнице, которая наблюдает за соседями через телескоп, сыграли Изабель Юппер, Венсан Кассель, Виржини Эфира и Катрин Денев.

Компания TenLetters анонсировала сразу три новинки – МАТЕРИЯ ВРЕМЕНИ (23 июля), ЛИДИЯ И ВСАДНИК ТУМАНОВ (20 августа) и АРНИ И БАРНИ (29 октября). Новой датой также обзавелся мультфильм КАЙ И ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ, релиз которого теперь запланирован на 10 декабря. Драмеди SUNNY DANCER с Беллой Рамзи и Нилом Патриком Харрисом сдвинулось с 13 августа на 8 октября.

«Русский Репортаж» убрал из графика хоррор КРОВАВАЯ БУХТА, который должен был дебютировать 2 июля. Аниме И НАСТУПИТ РАССВЕТ получило новую дату – 20 августа.

Также на 20 августа встала криминальная драма МОШЕННИКИ, выпуском которой занимается «КИНО.АРТ.ПРО». Это полнометражное продолжение популярного казахстанского сериала.

«Уорлд Пикчерз» перенес фильм ужасов ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ с 30 июля на 13 августа.

«Киномания» поставила на 28 августа фильм открытия Каннского кинофестиваля – комедию ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ. Компания также перевыпустит в прокат аниме ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ (16 июля).

Vereteno сдвинуло ре-релиз мелодрамы Кшиштофа Кесьлевского КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ с 9 на 23 июля.

Фото: кадр из фильма ПСИХОПАТКА