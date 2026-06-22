Предварительная касса уикенда: «Майкл» опережает «Холопа»

Лучшей новинкой стала «Робоняня»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда на четвертой неделе проката стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Благодаря невероятной стойкости в прокате, американский релиз записал на свой счет еще около 180 млн рублей (307,4 тысячи зрителей), доведя общую кассу до отметки в 1 млрд 350 млн рублей. Совсем немного от него отстал лидер прошлой недели – комедия ХОЛОП 3 (CP). Фильм Клима Шипенко освоил за второй уикенд проката порядка 167,5 млн рублей (336,45 тысяч зрителей).



Лучшей новинкой недели стала семейная картина РОБОНЯНЯ (AK), стартовавшая с четвертой строчки. Отечественный проект заработал почти 40 млн рублей (114,3 тысячи зрителей) за четыре дня проката.



С шестого места таблицы лучших релизов уикенда начал свой прокат корейский хоррор КОЛОНИЯ (WP). Несмотря на серьезную жанровую конкуренцию, новинка положила в свою копилку порядка 23 млн рублей по итогу недели.



Фото: кадр из фильма МАЙКЛ